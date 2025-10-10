صالحی: برداشت گردو از هزار هکتار باغ‌ در اقلید آغاز شد

اسلان صالحی گفت: محصول گردو از حدود هزار و ۱۰۰ هکتار باغهای این شهرستان در حال برداشت بوده و پیشبینی میشود بیش از سه هزار تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.
وی با بیان اینکه برداشت محصول گردو تا اوایل آبان ماه ادامه دارد، افزود: ارقام گردوی تولید شده شامل کاغذی، نوک کلاغی، روغنی و سنگی که در سالهای اخیر ارقام جدید همچون چندلر، فرنور نیز مورد توجه باغداران قرار گرفته، در حال برداشت است.
مدیر جهاد کشاورزی اقلید ادامه داد: اندازه گردو، رنگ روشن مغز گردو، مقاومت به آفات و بیماریها و میزان پایین بقایای پوست سبز روی میوه، چهار عامل موثر در کیفیت این محصول تلقی میشود.
صالحی گفت: آموزش باغداران با هدف آشنایی با روشهای پیوند، اصلاح درختان به روش سرشاخه کاری، استفاده از ارقام تجاری جدید و تغذیه باغها با هدف اصلاح باغهای گردوی نامرغوب در اقلید صورت گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید تصریح کرد: از محصول گردو برای تولید ترشی، مربا، جوزقند، گردوی آبگشا و پوست آن در رنگرزی به ویژه در قالی بافی و گلیم بافی استفاده میشود.
