بهجت حقیقی: آغاز برداشت لیموشیرین در فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی گفت: برداشت لیموشیرین استان فارس از سطحی قریب به ۱۲ هزار هکتار از مهرماه آغاز شده و تا بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز فارس در تولید وتنوع محصولات باغی، ادامه داد: بیشترین سطح زیرکشت و تولید لیموشیرین در کشور در استان فارس قرار دارد و شهرستان‌های جهرم و قیروکارزین به‌عنوان قطب‌های اصلی تولید هستند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، از نقش اقتصادی این محصول، نیز سخن گفت و افزود: لیموشیرین تولیدی استان فارس علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به استان‌های دیگر و کشورهای همسایه نیز صادر می‌شود.

بهجت حقیقی گفت: اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی باغ‌ها، توسعه تولید در محیط سایبان، اصلاح تراکم کاشت، تولید نهال سالم و گواهی‌شده و افزایش نظارت‌های فنی در فرآیند تولید و برداشت؛ از جمله برنامه‌های توسعه‌ای در دست اجرا این سازمان برای حفظ و ارتقای جایگاه لیموشیرین است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: این استان با تکیه بر ظرفیت‌های اقلیمی، دانش بومی باغداران و بهره‌مندی از محققین و کارشناسان خبره، همچنان به‌عنوان پایتخت لیموشیرین ایران شناخته می‌شود.