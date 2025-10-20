به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی اظهار کرد: در اجلاس دو روزه حوزه شمال‌شرق کشور، چهار میزگرد تخصصی در موضوعات مرتبط برگزار خواهد شد و تدابیر لازم برای بهره‌برداری حداکثری استان‌های این حوزه از ظرفیت‌های دیپلماسی استانی اندیشیده شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: این تنها موضوع وزارت امور خارجه نیست و اتفاق نظر در ارکان مختلف در وزارت‌خانه های مختلف اقتصادی و تجاری و وزارت خارجه که این ابتکار می‌تواند مفید باشد.

وی افزود: در این نشست‌ها، استانداران استان‌های ذیربط یعنی استانداران خراسان‌ها و سفرای ما در کشورهای همسایه، چین و روسیه و فعالان بازرگانی که روی کشورهای همسایه در شرق و شمال شرق متمرکز هستند، حضور دارند.