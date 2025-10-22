دومین نشست دیپلماسی استانی در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست دیپلماسی استانی صبح چهارشنبه با برگزاری ۲ میزگرد تخصصی در مشهد گشایش یافت.
احمد معصومی فر، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال شرق کشور اظهار کرد: میزگردهای تخصصی «همکاری اقتصادی، استانی، تجاری، سرمایهگذاری و مناطق آزاد» و «پیوند اقتصاد ملی و منطقهای از مسیر فناوریهای نوین و دانشبنیان» امروز برگزار میشود.
معصومیفر افزود: این ۲ میزگرد با حضور ۱۲ سفیر کشورمان، مسؤولان اتاقهای بازرگانی ملی و استانی، استانداران خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و همچنین معاونان وزیر خارجه آغاز شد.
وی به مشارکت مؤثر بخش خصوصی در این میزگردها اشاره و اضافه کرد: رؤسای این میزگردها معاونان وزرا و دبیران نیز مسؤولان اتاق بازرگانی هستند.
رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال شرق کشور اظهار کرد: عصر امروز نیز نشست دیپلماسی استانی با حضور وزیر امورخارجه و یکی از رؤسای قوا ادامه مییابد.
معصومی فر ادامه داد: معرفی توانمندیهای استانهای شمال شرق کشور، بررسی تأمین کالاهای اساسی و نیازهای این استانها از همسایگان، بررسی توسعه راهکارهای تجاری و اقتصادی در شرایط کنونی، بررسی ظرفیت کشورهای همجوار و یافتن راهکار توسعه روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان از جمله اهداف برگزاری دومین دیپلماسی استانی در مشهد است.
