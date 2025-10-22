به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در حاشیه میزگرد «همکاریهای استانی، تجاری و مناطق آزاد» در دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی در مشهد، اظهار کرد: امروز سیام مهرماه و فردا اول آبانماه، دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی را با محوریت استانهای شرقی در مشهد برگزار میکنیم. جمع زیادی از متولیان امر در این نشست حضور دارند؛ از جمله سفرای جمهوری اسلامی ایران از ۱۱ کشور به همراه سرکنسولهایی که در مناطق و شهرهای اطراف خراسان در سایر کشورها فعالیت دارند، در این رویداد حضور یافتهاند.
وی افزود: همچنین استانداران شرق کشور یعنی سه استان خراسان در این نشست شرکت دارند. وزرای مرتبط با مباحث اقتصادی نیز حضور خواهند داشت و امیدواریم امروز رئیس مجلس شورای اسلامی برای مراسم افتتاحیه حضور داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه همهی تصمیم و اراده بر این است که بتوانیم دیپلماسی استانی را فعال کنیم، تصریح کرد: دیپلماسی استانی بهطور طبیعی میتواند محور دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی و حتی زیستمحیطی باشد. مفهوم کلی دیپلماسی اقتصادی این است که دولتها در جهان امروز تنها در سطح مرکزی با یکدیگر مراوده و مذاکره ندارند، بلکه استانها و مناطق نیز میتوانند در این عرصه فعال باشند و از طریق گسترش فعالیتهای منطقهای، توسعه و پیشرفت را برای استانها و مناطق خود به ارمغان بیاورند.
مظفری ادامه داد: خراسان رضوی در این بخش گامهای مؤثری برداشته است. از سال گذشته تاکنون سفرهای اقتصادی متعددی به کشورهای اطراف انجام دادهایم و با محوریت بخش خصوصی به کانونهای اقتصادی این کشورها سفر کردهایم. این تعاملات بیشتر در کنار همدلی، همافزایی و رونقی که در داخل استان ایجاد شده، باعث شد در ششماهه نخست امسال ۳۶ درصد، افزایش صادرات داشته باشیم؛ این در حالی است که در سطح کشور در همین مدت افزایش صادرات نداشتیم.
وی گفت: افزایش ۳۶ درصدی صادرات در شش ماه نخست سال نشاندهنده ظرفیتهای بسیار خوب استان است. اگر این ظرفیتها را بهدرستی شناسایی کنیم و قوانین، مقررات و موانعی را که بر سر راه وجود دارد مدیریت کنیم، میتوانیم به موفقیتهای بیشتری دست یابیم. برخی قوانین مربوط به گذشته است و در مقاطعی ضرورت داشته، اما اکنون مانع توسعه صادرات محسوب میشود. بعضی مقررات واقعاً دیگر زمانشان گذشته است و نیاز به بازنگری یا حذف دارند؛ چرا که اصلاح این مقررات میتواند رونق صادرات را افزایش دهد.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باور ما این است که اگر قرار است صادرات پایدار باشد، باید توازن و تعادل در روابط اقتصادی و سرمایهگذاری برقرار شود تا بتوانیم با کشورهای اطراف توازن تجاری و سرمایهگذاری مناسبی داشته باشیم.
مظفری عنوان کرد: با شناسایی این ظرفیتهای مکمل و اجرای پروژههای مشترک، میتوانیم شرایطی فراهم کنیم که همه طرفها منتفع شوند، امنیت در مرزها تقویت شود، خلق ثروت صورت گیرد و رونق اقتصادی برای مردم منطقه افزایش یابد.
