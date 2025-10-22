سرادار: ترانزیت و صادرات در خراسان پلی بین ایران و آسیای میانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی سرادار قندچی به اهمیت ویژه استان خراسان رضوی در حوزه دیپلماسی اقتصادی و ترانزیت بینالمللی اشاره و اظهار کرد: استان خراسان رضوی به عنوان یکی از استانهای همجوار با آسیای میانه و افغانستان، دارای یکی از بزرگترین گمرکات کشور است.
رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان گفت: خراسان رضوی تنها مرز ریلی فعال بینالمللی کشور را در اختیار دارد و به همین دلیل در بحثهای مهم دیپلماسی، به ویژه در حوزه افغانستان و کشورهای آسیای میانه، حرف اول را میزند.
وی با تأکید بر نقش استانهای همجوار مانند خراسان جنوبی، خراسان شمالی و استان گلستان افزود: این استانها به دلیل مجاورت با کشورهای آسیای میانه و همسایگان شرقی، ارتباطات نزدیکی با کشورهای منطقه دارند و طبیعتاً دیپلماسی اقتصادی ما در این کشورها اهمیت فوقالعادهای پیدا میکند.
سرادار قندچی در ادامه درباره فعالیتهای اقتصادی منطقه گفت: صادرات و واردات، بخش جداییناپذیر اقتصاد خراسان و به ویژه استان خراسان رضوی است. ما در حوزه صادرات محصولات مازاد کشاورزی و کالاهایی که ظرفیت صادرات آنها را داریم، نقش مؤثری ایفا میکنیم و همزمان در زمینه واردات نیز بخشی از نیازهای داخلی، از جمله خوراک دام و طیور، از کشورهای همسایه تأمین میشود.
رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان در تشریح جایگاه حمل و نقل ریلی استان اظهار کرد: ما به عنوان بزرگترین و اصلیترین مرز ریلی کشور مطرح هستیم و ناوگان بینالمللی ریلی از این منطقه عبور میکند. مرز دوغارون به عنوان دروازه اصلی ورود به افغانستان و مسیر ترانزیت کالاهای صادراتی و وارداتی، نقش بسیار مهمی در شبکه حمل و نقل بینالمللی ایران دارد.
وی افزود: امروز استان خراسان رضوی به بزرگترین مرز شرق کشور تبدیل شده است و بسیاری از مراودات اقتصادی، ترانزیت کالا و صادرات به کشورهای آسیای میانه، از جمله ترکمنستان، از این مسیر انجام میشود. این مسیر نه تنها به عنوان شاهراه ترانزیتی کشور مطرح است بلکه میتواند زمینه توسعه اقتصادی و تقویت دیپلماسی منطقهای را فراهم کند.
سرادار قندچی تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی و رعایت حسن همجواری با کشورهای همسایه، کلید استفاده بهینه از فرصتهای اقتصادی و سیاسی منطقه است. ما باید با تدبیر و مدیریت هوشمندانه، از جایگاه استراتژیک استان و مرزهای بینالمللی برای رونق تجارت، ترانزیت و توسعه اقتصاد ملی استفاده کنیم و به فعالان اقتصادی داخلی کمک کنیم تا از فرصتهای موجود بهرهبرداری کنند.
رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان خاطرنشان کرد: اهمیت استان خراسان رضوی در اقتصاد و تجارت بینالمللی کشور به حدی است که هرگونه تصمیمگیری و برنامهریزی اقتصادی در سطح ملی، بدون در نظر گرفتن نقش این استان و ظرفیتهای مرزی آن، کامل و مؤثر نخواهد بود.
