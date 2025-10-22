به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نازپرور در حاشیه همایش منطقهای دیپلماسی استانی در مشهد اظهار کرد: نباید زیر فشار روانی تحریمهای آمریکا و متحدانش رفت و با اتخاذ تدابیر راهگشا و تقویت صادرات محصولات معدنی، توطئه منزویسازی اقتصاد ایران را خنثی خواهیم کرد.
رئیس خانه معدن خراسانرضوی با انتقاد از فشارهای بینالمللی گفت: آمریکا و بخشی از بلوک غرب با بهکارگیری مکانیسمهایی مانند «اسنپبک» درصدد منزوی کردن و تضعیف اقتصاد ایران هستند.
وی افزود: ما نباید زیر بار فشار روانی این تحریمها برویم؛ بلکه با تدابیر راهگشا و برنامهریزی مدبرانه میتوان این توطئه را خنثی کرد.
نازپرور در ادامه بر ضرورت حضور فعال و پرقدرت ایران در عرصه بینالمللی تأکید کرد و اظهار داشت: رفتار کشورهای غربی را باید با تقویت مناسبات تجاری و دیپلماتیک منطقهای بیاثر کرد.
رئیس خانه معدن خراسانرضوی گفت: حضور قوی در بازارهای همسایه و توسعه دیپلماسی اقتصادی استانی میتواند جایگاه ما را در تجارت منطقهای تثبیت کند و دستاندازیهای بیرونی را بیاثر سازد.
وی همچنین به ظرفیتهای معدنی استان اشاره و تصریح کرد: خراسانرضوی از بضاعت قابلتوجهی در حوزه صنایع معدنی برخوردار است و محصولات استخراجی استان مورد تقاضای بازارهای منطقهای هستند.
به گفته نازپرور، تنوع کالاها و محصولات صادراتی ایران میتواند دیوارهای تحریم را فرو بریزد و هیچ قدرتی نتواند مانع روند ارزآوری کشور شود.
رئیس خانه معدن خراسانرضوی طراحی سازوکارهایی مانند توسعه زنجیره ارزش، فرآوری داخلی و ایجاد کانالهای تجاری با کشورهای همسایه را از اقدامات پیشنهادی خواند.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی بخش خصوصی، نهادهای استانی و دستگاههای دولتی گفت: با تلاش و برنامهریزی هماهنگ، نقشه غرب برای تضعیف اقتصاد ایران را درهم میشکنیم.
نازپرور از فعالان اقتصادی خواست: طرحها و ظرفیتهای صادراتی استان را در قالب پروژههای مشترک و طرحهای قابل اجرایی به میز نشستهای دیپلماسی استانی بیاورند تا مسیرهای عملی مقابله با اثرات تحریم هموار شود.
