حمله تُند مدودف به «ائتلاف مشتاقان» حامی اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی‌یف‌پست، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه می‌گوید که ائتلاف موسوم به «مشتاقان» که پنجشنبه هفته گذشته در پاریس با هدف تدوین ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین گرد هم آمده بودند، گروهی «مهمل» است.

وی در ویدئویی در شبکه اجتماعی «ایکس» در رابطه با نشست و فعالیت‌های این ائتلاف گفت: آنچه آنها انجام می‌دهند، چرندیات محض است. به زبان ساده، «چرند و پرند» است.

مدودف افزود: آنها دور هم جمع می‌شوند و درباره نوع ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین بحث می‌کنند. اما واقعیت این است که فقط چیزهایی سر هم می‌بافند و از هر سوراخی ایده‌ای در می‌آورند و سپس به عنوان ضمانت ارائه می‌کنند. این کارها به جایی نمی‌رسد!

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز جمعه هشدار داد که نیروهای غربی در صورت اعزام به اوکراین، اهداف مشروع برای ارتش روسیه خواهند بود. این اظهارات در حالی مطرح شده است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفته بود می‌توان پس از برقراری آتش‌بس احتمالی، به عنوان بخشی از نیروهای حافظ صلح، هزاران نیرو در اوکراین مستقر کرد!

مدودف روز پنجشنبه نیز گفته بود که روسیه اقدام انگلیس مبنی بر استفاده از دارایی‌های مسدودشده مسکو برای حمایت از اوکراین را از طریق مصادره اموال و دارایی‌های لندن در روسیه و اوکراین، تلافی خواهد کرد.

رئیس جمهور سابق روسیه همچنین به «دیوید لَمی» وزیر خارجه انگلیس تاخت و او را «کودن انگلیسی» خواند.