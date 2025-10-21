اژه ای: مردم دژ محکم و مستحکم در برابر دشمنان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان ایلام، در جمع قضات و کارکنان دادگستری این استان حضور یافت و طی سخنانی بر ضرورت اهتمام ویژه به رفع مسائل و مشکلات مردم تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مردم دژ محکم و مستحکم در برابر دشمنان هستند، اظهار داشت: امروز بهترین عبادت، خدمت به این مردم است؛ باید فرصت خدمت به مردم را مغتنم بشماریم؛ سختی کار و مشکلات موجود در حین انجام کار نباید ما را از خدمت بی‌منت به مردم باز دارد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توقعات مردم از دستگاه قضائی گفت: مردم از ما توقعات زیادی ندارند؛ مردم از ما توقع دارند وقتی سر و کارشان به قوه قضائیه افتاد با اخلاق خوب و حسنه با آنها برخورد کنیم و کارشان را تا حد ممکن در سریع‌ترین زمان انجام دهیم و در رسیدگی به امورات‌شان عادلانه و وفق قانون عمل کنیم.

وی افزود: عدالت باید در همه رفتار و شئون ما به احسن و اکمل وجه، متجلی باشد. اگر گزارشی به دست ما رسید و ما در ارجاع آن تاخیر کردیم و به واسطه این تاخیر، حقی ضایع شد باید بدانیم که مدیون هستیم و ضمان بر عهده ماست. اگر رفتارمان به‌گونه‌ای بود که به واسطه آن، شاکی و متهم نتوانستند مطالب و دفاعیات خود را بیان کنند، بدانیم که قطعاً مدیون هستیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به نقض مکرر کیفرخواست‌ها در دادگاه‌ها گفت: اگر کیفرخواست‌های صادره از دادسراهای ما به کرات در دادگاه‌های ما نقض و یا منتهی به صدور حکم تبرئه شد باید یک آسیب‌شناسی دقیق و جامع انجام دهیم و ایرادات کار را بیابیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌های قضائی گلایه‌هایی از ناحیه مردم وجود دارد؛ باید شنونده این گلایه‌ها باشیم و در جهت رفع آنها نهایت تلاش خود را به خرج دهیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه، به ارائه توضیحاتی در خصوص رفع مسائل معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضائی پرداخت.

در ادامه رئیس کل دادگستری استان ایلام، طی سخنانی به بیان دستاوردهای مجموعه قضائی این استان پرداخت و گفت: تعداد ۷۵۰۰ پرونده مُسن و معوق موجود در مراکز و مراجع قضائی استان ایلام در سال ۱۴۰۱، تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۲۰ فقره رسیدند.

عمران علیمحمدی افزود: ما در مجموعه قضایی استان ایلام موفق شده‌ایم نرخ دادرسی الکترونیک را به ۹۶ درصد و میزان اتقان آرا را به ۸۵ درصد برسانیم.

علیمحمدی همچنین عنوان کرد: میزان صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف استان ایلام به ۴۸ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: طی سه سال گذشته ۲۰۹ سفر به حوزه‌های قضایی استان ایلام داشته‌ایم و از کارخانه‌های تولیدی کوچک و بزرگ استان بازدید به عمل آورده و مشکلات و مسائل تولیدکنندگان و صنعتگران را جویا شدیم.

رئیس کل دادگستری استان ایلام همچنین گفت: تلاش و اهتمام ما بر این است که در روزهای پنجشنبه، به صورت مستمر از زندان‌های سطح استان ایلام بازدید به عمل آوریم.

در پایان این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، شوراهای حل اختلاف و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان ایلام، به طرح مطالب و نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های گوناگون پرداختند.‌