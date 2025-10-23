  1. استانها
۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵

سقوط سراتو به رودخانه توسکستان؛عملیات ۴ساعته نجاتگران برای نجات ۴مصدوم

گرگان-معاون امداد و نجات این جمعیت گفت: یک دستگاه خودروی سراتو پس از انحراف از جاده به داخل رودخانه سقوط کرد که این حادثه چهار مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: عصر پنجشنبه حادثه سقوط یک دستگاه خودروی کیا سراتو در محور شاهرود به توسکستان و در محدوده سه‌راهی روستای شاهکوه سفلی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام گزارش مردمی، تیم امدادی پایگاه چهارباغ شامل سه نیروی امدادگر به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

به گفته حاجیلری، عملیات رهاسازی و امدادرسانی به مصدومان این سانحه حدود چهار ساعت به طول انجامید و در مجموع چهار نفر در این حادثه دچار مصدومیت شدند.

وی ادامه داد: دو نفر از مصدومان توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند، یک نفر با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان خودداری کرد و یک جوان ۱۹ ساله نیز به‌دلیل آسیب‌دیدگی در ناحیه دست راست، توسط تیم امدادی هلال‌احمر به بیمارستان پنجم آذر گرگان انتقال یافت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان خاطرنشان کرد: با توجه به لغزندگی مسیرهای کوهستانی و پرتردد بودن محور توسکستان، رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی پرهیز کنند.

