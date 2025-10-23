سقوط سراتو به رودخانه توسکستان؛عملیات ۴ساعته نجاتگران برای نجات ۴مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: عصر پنجشنبه حادثه سقوط یک دستگاه خودروی کیا سراتو در محور شاهرود به توسکستان و در محدوده سه‌راهی روستای شاهکوه سفلی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر گزارش شد.



وی افزود: بلافاصله پس از اعلام گزارش مردمی، تیم امدادی پایگاه چهارباغ شامل سه نیروی امدادگر به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.



به گفته حاجیلری، عملیات رهاسازی و امدادرسانی به مصدومان این سانحه حدود چهار ساعت به طول انجامید و در مجموع چهار نفر در این حادثه دچار مصدومیت شدند.



وی ادامه داد: دو نفر از مصدومان توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند، یک نفر با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان خودداری کرد و یک جوان ۱۹ ساله نیز به‌دلیل آسیب‌دیدگی در ناحیه دست راست، توسط تیم امدادی هلال‌احمر به بیمارستان پنجم آذر گرگان انتقال یافت.



معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان خاطرنشان کرد: با توجه به لغزندگی مسیرهای کوهستانی و پرتردد بودن محور توسکستان، رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی پرهیز کنند.