به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۱۲:۳۸ ظهر امروز، یک حادثه تصادف زنجیره‌ای در محور هفتکل– اهواز، کیلومتر ۱۵ (نمره یک) رخ داد که منجر به مصدومیت پنج نفر شد.

وی افزود: در این سانحه، سه خودروی سواری شامل پژو پارس، ام‌وی‌ام و پژو ۲۰۶ با یکدیگر برخورد کردند. بر اثر این حادثه پنج نفر شامل سه مرد ۴۷، ۴۲ و ۴۱ ساله و دو زن ۲۱ و ۵۷ ساله دچار آسیب‌دیدگی شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اهواز ادامه داد: مصدومان توسط دو دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به درمانگاه درمان‌بستر هفتکل منتقل شدند. اقدامات اولیه درمانی در محل حادثه صورت گرفت و وضعیت عمومی مصدومان در حال بررسی است.

احمدی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: رانندگان و شهروندان باید از سرعت غیرمجاز و بی‌احتیاطی در مسیرهای پرتردد خودداری کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.