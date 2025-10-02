  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

تصادف زنجیره‌ای در محور هفتکل–اهواز؛ ۵ نفر راهی بیمارستان شدند

اهواز – رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از مصدومیت پنج نفر در پی برخورد سه دستگاه خودروی سواری در محور هفتکل–اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ساعت ۱۲:۳۸ ظهر امروز، یک حادثه تصادف زنجیره‌ای در محور هفتکل– اهواز، کیلومتر ۱۵ (نمره یک) رخ داد که منجر به مصدومیت پنج نفر شد.

وی افزود: در این سانحه، سه خودروی سواری شامل پژو پارس، ام‌وی‌ام و پژو ۲۰۶ با یکدیگر برخورد کردند. بر اثر این حادثه پنج نفر شامل سه مرد ۴۷، ۴۲ و ۴۱ ساله و دو زن ۲۱ و ۵۷ ساله دچار آسیب‌دیدگی شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اهواز ادامه داد: مصدومان توسط دو دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به درمانگاه درمان‌بستر هفتکل منتقل شدند. اقدامات اولیه درمانی در محل حادثه صورت گرفت و وضعیت عمومی مصدومان در حال بررسی است.

احمدی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: رانندگان و شهروندان باید از سرعت غیرمجاز و بی‌احتیاطی در مسیرهای پرتردد خودداری کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

