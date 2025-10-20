تراکتور در یک نیمه نسخه شارجه را پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور ایران و شارجه امارات در هفته سوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۸ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت «کیم جونگ هیوک» از کشور کره جنوبی در ورزشگاه شارجه شهر دبی رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه ۴ بر صفر به سود نماینده ایران خاتمه یافت. رجی لوشکیا دو و مهدی هاشم نژاد و دانیال اسماعیلی‌فر هر کدام یک گل برای تراکتور در این بازی به ثمر رساندند.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، مهدی شیری، تیبور هالیلوویچ، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، رجی لوشکیا و تومیسلاو اشترکال

ترکیب شارجه:

درویش محمد، شاهین عبدالرحمن، چو یو مین، ولادیمیر پرییوویچ، مارکوس باربوسا ملونی (کارت زرد)، ماجد حسن، فیتا فیتای، گیلهرمه بی رو، کایو لوکاس، عادل تاعرابت و ری مانای

بازیکنان شارجه بازی را بهتر از تراکتور آغاز کردند و در دقیقه ۲، عادل تاعرابت صاحب توپ شد و از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با اختلاف از کنار دروازه تراکتور به بیرون رفت.

طوفان ۳ دقیقه‌ای هافبک آلبانیایی تراکتور

بازیکنان تراکتور در دقیقه ۷ کار تیمی‌ای را ترتیب دادند و روی حرکت امیرحسین حسین‌زاده و ارسال توپ به محوطه جریمه شارجه با ضربه سر هاشم نژاد همراه شد و توپ به رجی لوشکیا رسید و این بازیکن با شوتی زمینی و زیبا موفق شد گل اول بازی را برای تراکتور به ثمر برساند.

سه دقیقه بعد از گل اول تراکتور، باز هم ساگردان اسکوچیچ صاحب موقعیت شدند و روی حرکت اسماعیلی فر از سمت راست زمین این بازیکن توپ را به حسین‌زاده پاس داد و این بازیکن هم رجی لوشکیا را در موقعیت گل قرار داد و با شوتی بازیکن آلبانیایی و اشتباه درویش محمد، گل دوم تراکتور شکل گرفت.

حملات پی در پی شارجه برای بازکردن دروازه تراکتور

ارسال خطرناک بازیکن شارجه در دقیقه ۱۸ از سمت چپ زمین به محوطه جریمه تراکتور، موقعیت خطرناکی را روی دروازه بیرانوند ایجاد کرد اما برخورد توپ به محمد نادری مانع از باز شدن دروازه شد و در نهایت توپ با واکنش نادری به کرنر رفت.

تنها یک دقیقه بعد و در دقیقه ۱۹، بار دیگر ارسال بلند از جناح چپ می‌توانست دروازه تراکتور را تهدید کند اما دفع ناقص علیرضا بیرانوند با واکنش سریع مدافعان تراکتور جبران شد تا توپ از منطقه خطر دور شود.

در دقیقه ۲۲، سدلار با تکلی به‌موقع مانع از رسیدن سانتر زمینی عادل تاعرابت از سمت چپ به مهاجمان الشارجه شد و توپ را به کرنر فرستاد.

حملات پیاپی تیم اماراتی ادامه داشت و در دقیقه ۲۳، ارسال دقیق تاعرابت با ضربه سر چو یو مین همراه شد اما توپ با کمترین اختلاف از کنار تیر عمودی دروازه تراکتور به بیرون رفت تا این تیم از یک خطر جدی دیگر جان سالم به در ببرد.

تیر خلاص هاشم نژاد به شارجه

بازیکنان تراکتور در دقیقه ۳۹ حمله‌ای را به سمت دروازه شارجه تدارک دیدند و با پاسکاری دیدنی هاشم نژاد و حسین زاده، مهاجم تراکتور (هاشم نژاد) در موقعیتی تک به تک با درویش محمد قرار گرفت و با یک ضربه روی پا، موفق شد گل سوم نماینده ایران را به ثمر برساند.

اسماعیلی فر تکمیل کننده شب خوش تراکتور

بازیکنان تراکتور با پاس‌های تک ضرب و کوتاه توپ را به محوطه جریمه شارجه رساندند و روی پاس رو به عقب حسین زاده، اشتراکال نتوانست توپ را کنترل کند و اسماعیلی فر صاحب توپ شد و در مصاف تک به تک با درویش محمد موفق شد چهارمین گل تراکتور را به ثمر برساند.