اقدام فوری برای کنترل بازار کرمانشاه با عرضه مستقیم کالا

به گزارش خبرنگار مهر، در پی نوسانات اخیر بازار و افزایش قیمت برخی اقلام ضروری، عصر یکشنبه، جلسه فوق‌العاده کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار شهرستان کرمانشاه به دستور استاندار و با هدف اتخاذ تصمیمات فوری برگزار شد.

این نشست به ریاست محمد مبیّن فرماندار کرمانشاه و با حضور شهردار و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط تشکیل شد و وضعیت بازار کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار کرمانشاه در این جلسه با اشاره به تأثیر شایعات، خریدهای هیجانی و رفتارهای غیرمنطقی برخی سودجویان بر بی‌ثباتی بازار، بر لزوم ورود سریع و عملی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت شرایط تأکید کرد.

در ادامه این نشست مقرر شد عرضه مستقیم چند قلم کالای اساسی از طریق بازارچه‌های موقت در نقاط پرجمعیت شهر کرمانشاه انجام شود تا دسترسی شهروندان به این اقلام تسهیل و فشار قیمتی کاهش یابد. اجرای این طرح طی روزهای آینده آغاز خواهد شد.

همچنین همزمان با اجرای این برنامه، تشدید بازرسی‌ها و افزایش نظارت بر نحوه عرضه و قیمت کالاها در سطح بازار در دستور کار قرار گرفت تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود.

این تصمیمات در چارچوب اختیارات ستاد تنظیم بازار و با رویکرد «اقدام مشترک» میان دستگاه‌های مسئول اتخاذ شده و هدف آن بازگرداندن آرامش به بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان عنوان شده است.