به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی پیش از ظهر شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار کرد: بر پایه گزارش‌های جهانی، در سال‌های پیش‌رو ۸۵ میلیون شغل سنتی حذف و در مقابل ۹۵ میلیون فرصت شغلی نوین در حوزه فناوری‌های پیشرفته ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در صورت تداوم مسیر کنونی و عدم جایگزینی رویکرد کارشناسی و فکری به‌جای روش‌های صرفاً اداری و اجرایی، روند توسعه اقتصادی استان و به تبع آن، کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

آقاعلیخانی تصریح کرد: با توجه به حرکت بازار کار به‌سوی مشاغل فناورانه و دانش‌محور، تداوم الگوهای سنتی پاسخگوی پایداری اقتصادی نیست و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به حوزه‌های نو در این استان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی گفت: ایجاد اشتغال پایدار برای ۱۰ نفر با ۲۰۰ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست و لازم است در شیوه برنامه‌ریزی و تخصیص منابع بازنگری صورت گیرد.

آقاعلیخانی ادامه داد: نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد فعال صنعتی و کشاورزی کشور به بازنگری و بازتعریف در الگوی تأمین مالی نیاز دارند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی تاکید کرد: یکی از مسیرهای مؤثر در تقویت اشتغال، بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌های عامل به‌ویژه بانک رسالت است که افزون بر منابع عمومی، از اعتبارات داخلی خود نیز برای پشتیبانی از طرح‌های اشتغال خرد استفاده می‌کند.

وی از برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه ویژه مشاغل فناورانه در استان مرکزی خبر داد و گفت: در نشست آینده معاونت اقتصادی، گزارشی از وضعیت مشاغل فناورانه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود تا دستگاه‌ها و بخش خصوصی با هدایت هدفمند منابع، سهم مؤثرتری در ایجاد اشتغال داشته باشند.

آقاعلیخانی با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات منظم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تصریح کرد: استان مرکزی برای تحقق اهداف توسعه اشتغال، نیازمند هماهنگی، نظارت و پیگیری مستمر است تا طرح‌های اشتغال‌زایی از مرحله تصویب تا بهره‌برداری به‌صورت مؤثر پیش برود.