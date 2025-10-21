حجت الاسلام زارعی: سطح معیشتی کارکنان نیروهای مسلح ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل زارعی صبح سه شنبه در یک دوره آگاه‌سازی حقوقی و قضائی ویژه کارکنان پدافند هوایی بابلسر، بر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر طرح ارتقای تجهیزات پدافند هوایی و بهبود معیشت نیروهای مسلح تأکید کرد.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره ارتقای سطح معیشتی کارکنان نیروهای مسلح و افزایش توان پدافندی کشور، این اقدام را اقدامی اثرگذار و قابل تحسین توصیف کرد و خواستار تصمیم‌گیری فوری نمایندگان مجلس در این زمینه شد.

زارعی افزود: تعلل در تصویب این طرح، به معنای بی‌توجهی به امنیت دفاعی کشور و نیروهای مسلح است.

وی همچنین تأکید کرد: ارتقای معیشت نیروهای مسلح و به‌روزرسانی تجهیزات دفاعی، در شرایط فعلی که دشمنان ایران اسلامی به دنبال تضعیف اقتدار کشور هستند، از اولویت‌های حیاتی کشور به شمار می‌رود.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران به سخنان مقام معظم رهبری درباره اهمیت پدافند اشاره کرد و گفت: پدافند هوایی خط مقدم دفاع از کشور است و هرگونه کوتاهی در این بخش، گناهی نابخشودنی خواهد بود.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام زارعی به تشریح جرایم احتمالی در نیروهای مسلح و به ویژه در حوزه پدافند هوایی پرداخت و به سوالات کارکنان پاسخ داد.