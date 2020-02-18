۹۰ درصد تجهیزات دفاعی ما ساخت داخل است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حاتمی در مراسم هشتمین همایش مسئولان و مدیران ارتباطات مردمی نیروهای مسلح که به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره سردار پر افتخار سپاه اسلام و سیدالشهداء مقاومت، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، همایش مسئولین ارتباطات مردمی نیروهای مسلح را فرصت مغتنمی در جهت ارائه خدمات به خانواده بزرگ نیروهای مسلح دانست.

وی با تبیین جایگاه مردمی انقلاب ایران در قرون حاضر، اقتدار، عزت و شکوه انقلاب اسلامی در چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب را به پشتوانه، حمایت و حضور در صحنه آحاد مردم دانست که تحت هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبری به سمت قله های پیشرفت در حرکت اند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فلسفه وجودی مسئولان و مدیران در نظام اسلامی را خدمت صادقانه و عاشقانه به آحاد مردم با تمام همت و توان دانست و یادآور شد: مردم بزرگ ایران اسلامی در طول ۴۱ سال اخیر به عینه ثابت کرده اند که قدردان خادمان واقعی خود در عرصه های مختلف مدیریتی بوده اند.

امیر حاتمی به حضور گسترده و میلیونی آحاد ملت بزرگ ایران در تشییع و بدرقه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و افزود: مردم ایران با این حضور معنادار و پر شور خود، پاسخ کوبنده ای به این رفتار جنون آمیز و جنایتکارانه آمریکایی ها دادند و به شیطان بزرگ فهماندند که ملت ایران اسلامی نسبت به سیاست های استکباری و تجاوزکارانه دولت آمریکا شدیدا نفرت داشته و به خوبی قدردان سربازان مدافع امنیت ملی خود هستند.

وی فلسفه نزول دین الهی و رسالت انبیاء و اولیاء الهی(ع) را خدمت، روشنگری و هدایت مردم دانست و تصریح کرد: تلاش در جهت رسیدگی به مشکلات، دغدغه و امور آحاد مردم از اولویت های مسئولین و مدیران کشور و اقدام ارزشی، خداپسندانه و مورد رضای خداوند متعال است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خدمت رسانی به آحاد کارکنان ایثارگر و جان بر کف نیروهای مسلح که ماموریت حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی و دستاورد های انقلاب اسلامی را برعهده دارند را بسیار باارزش و حائز اهمیت دانست و خاطر نشان ساخت: نقش راهبردی نیروهای مسلح در بستر سازی امنیت ملی زمینه ساز پیشرفت در سایه حوزه های اقتصادی، علمی، فرهنگی، اجتماعی است که از این حیث تولید و استقرار امنیت توسط نیروهای مسلح از اهمیت دوچندان برخوردار است.

امیر سرتیپ حاتمی انجام ماموریت نیروهای مسلح در حفظ و ارتقاء امنیت ملی را مبتنی بر دو مولفه ی اساسی نیروی انسانی و تجهیزات راهبردی دانست که در این بین حفظ و رسیدگی به نیروی انسانی کارآمد، مجرب و مومن از اهمیت و جایگاه رفیعی برخوردار است.

وی، یکی از مأموریت های ذاتی و قانونی وزارت دفاع را پشتیبانی از سازمان‌های نیروهای مسلح اعم از ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی در جهت انجام ماموریت های خاص و ویژه ی حفظ نظم و امنیت دانست و تصریح کرد: از آنجا که نیروهای مسلح بهترین نیروی انسانی با انگیزه، آموزش دیده، مجرب، متعهد و متخصص را دراختیار دارند، از این حیث وظیفه و رسالت وزارت دفاع در خدمت رسانی به آحاد کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح دشوار تر خواهد بود.

وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح با غیر قابل مقایسه دانستن توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تجهیزات و نیروهای انسانی در قبل و بعد از پیروزی انقلاب خاطر نشان ساخت: پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) در مجموع ۳۱ سبد محصول نظامی درکشور تولید می گردید که آن هم با خطوط تولید وارداتی توسط کشور های خارجی به ثمر می نشست اما امروز به برکت دستاوردهای انقلاب اسلامی ۹۰درصد نیازمندی های نیروهای مسلح در قالب ۷۷۰ محصول در داخل کشور و توسط متخصصین و ودانشمندان صنعت دفاعی تولید و در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.

امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به موشک باران پایگاه نظامی آمریکایی ها در عین الاسد وشکستن هیبت وغرور آمریکایی ها در سطح جهان توسط رزمندگان سپاه پاسداران با موشک های ساخت متخصصین صنعت دفاعی افزود: با این سیلی سخت، توان موشکی و اراده قاطع فرماندهی را در پاسخ سریع و مقتدرانه به آمریکایی ها به اثبات رساندیم.

وی با اشاره به پیشرفت های بزرگ و خیره کننده صنعت دفاعی در طول ۴۰ سال اخیر در حوزه های رزم زمینی، هوایی، دریایی، هوافضا، و پدافندی تصریح کرد: پس از صدور تدبیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای در باب اولویت داشتن موضوع پدافند هوایی کشور، امروز متخصصین صنعت دفاعی توانسته اند در حوزه پدافندی به قابلیت ها و دستاوردهای فراوانی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند دست یابند و از این حیث دست نیروهای مسلح برای هرگونه برخورد با متجاوزین به حریم مقدس ایران اسلامی باز است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به تلاش سازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح در اصلاح و ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان نیروهای مسلح طی سال های اخیر گفت: تمام تلاش مجموعه نیروهای مسلح و فرماندهان عالیرتبه کاهش دغدغه معیشت و زندگی کارکنان و بازنشستگان است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به خدمات ۲ سازمان زیر مجموعه وزارت دفاع- اتکا و سازمان تامین اجتماعی، گفت: تصویب و افزایش ردیف طرح حکمت نیروهای مسلح در بودجه سال ۹۸، افزایش و ترمیم حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح و ارائه خدمات درمانی مطلوب و در خور شأن کارکنان نیروهای مسلح با اختصاص مبالغ مناسب از جمله اقدامات و اولویت های وزارت دفاع در حوزه رسیدگی به معیشت نیروهای انسانی ارزشمندمان است.