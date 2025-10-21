به گزارش خبرنگار مهر، فردین شیخی صبح سه شنبه در نشست تخصصی «شناسایی و تسهیلگری فعالیت گروههای مردمی و سازمانهای مردمنهاد» با اشاره به اهداف برگزاری این جلسه، گفت: این نشست به منظور هماهنگی و تقویت همکاریهای بینبخشی با هدف پیشگیری، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح استان تشکیل شده است.
رئیس اداره بیمهای و آسیبهای اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با بیان اهمیت شناسایی و ساماندهی گروههای مردمی، افزود: ما باید از ظرفیتهای ارزشمند گروههای مردمی و سازمانهای مردمنهاد در مقابله با آسیبهای اجتماعی بهرهبرداری کنیم.
وی اضافه کرد: این گروهها به دلیل ارتباط مستقیم با اقشار مختلف جامعه و اعتماد اجتماعی که دارند، میتوانند در شناسایی و پیشگیری از آسیبها بسیار مؤثر باشند.
وی یادآور شد: حلقههای میانی و گروههای خودجوش مردمی به عنوان بازوان قدرتمند دستگاههای اجرایی عمل کرده و میتوانند نقش برجستهای در کاهش آسیبهای اجتماعی در سطوح محلی ایفا کنند.
شیخی در پایان افزود: انتظار میرود این نشست به ایجاد نقشه راهبردی و یکپارچهای برای ساماندهی و تقویت فعالیتهای اجتماعی در استان کردستان کمک کند.
در پایان این نشست، پس از بحث و تبادل نظر گسترده، مصوب شد که تمامی دستگاههای متولی و نهادهای ذیربط، ظرفیتها و منابع خود را در راستای اهداف پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی به دبیرخانه معرفی و ارسال کنند.
نظر شما