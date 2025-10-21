  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

شناسایی و بازداشت دو متهم قتل با همکاری اینترپل

پلیس بین‌الملل فراجا پس از دریافت اعلان قرمز، دو تبعه متهم به قتل را با همکاری پلیس آگاهی در یکی از استان‌های کشور دستگیر و به مرجع قضائی تحویل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نقی محمودی، رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اظهار داشت: براساس اعلام مرجع قضائی، دو تبعه خارجی متهم به قتل، تحت تعقیب مراجع کشور مربوطه قرار گرفتند.

رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: متهمان پس از ارتکاب قتل از کشورشان متواری و وارد جمهوری اسلامی می‌شوند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پس از دریافت اعلان قرمز علیه متهمان، پلیس بین الملل فراجا، با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، شناسایی این اشخاص را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد.

سرهنگ محمودی با اشاره به تلاش‌های بی وقفه صورت گرفته در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی مبنی بر ردیابی متهم در کشورمان و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با پیگیری‌های فنی و بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهمان با همکاری پلیس آگاهی مربوطه در یکی از استان‌های کشور دستگیر می‌شوند.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا در پایان بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته، این دو متهم در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضائی مربوطه شدند.

