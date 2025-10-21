دستگیری ۴ مجرم خشن تحت تعقیب در فارسان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسلم طاهری اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان فارسان، چهار نفر از مجرمان سابقهدار که در سالهای گذشته با ارتکاب جرائم خشن و به عنف، موجب سلب آسایش روحی وروانی چندخانواده را فراهم آورده بودند، شناسایی و در استانهای همدان و اصفهان دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: متهمان پس از ارتکاب جرم خشن و به عنف در شهرستان فارسان، به خیال خود و جهت فرار از قانون، به استانهای دیگر از جمله همدان و اصفهان متواری و مخفی شده بودند که در این خصوص جهت بزهدیدگان، در دادگاه کیفری استان پروندههایی تشکیل و تحت رسیدگی ویژه قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان فارسان افزود: در نهایت با پشتیبانی پلیس آگاهی استان و انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل مخفیگاه مجرمین، چند تیم از کارآگاهان زبده پلیس تشکیل، با هماهنگی مقام قضائی و طی چند عملیات بروناستانی، مجرمین توسط مأموران پلیس آگاهی دستگیر و پس از صدور قرار از سوی مرجع قضائی، به حکم قانون روانه زندان شدند.
طاهریان یادآور شد: پلیس با رصد هوشمندانه، اشراف اطلاعاتی و حمایتهای قضائی، هیچگونه فرصتی برای مجرمان خطرناک باقی نخواهد گذاشت و برخورد قاطع با مخلّان نظم و امنیت در دستور کار مستمر این فرماندهی قرار دارد.
