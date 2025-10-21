واژگونی پراید در سمنان؛ یک نفر مصدوم شد

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یک حادثه واژگونی پراید صبح سه شنبه در بلوار شهید نوروزی سمنان به وقوع پیوست، ابراز داشت: بلافاصله تیمی از امدادگران آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه یک نفر طی این حادثه مصدوم شد، افزود: عملیات رها سازی برای مصدوم توسط تیم عملیاتی آتش نشانی انجام و توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه این دومین حادثه واژگونی در خیابان‌های سمنان کمتر از ۲۴ ساعت گذشته است، ابراز داشت: در حادثه روز گذشته پنج نفر مصدوم شدند.

صباغی اضافه کرد: برای پیشگیری از این اتفاقات تلخ رعایت سرعت و فاصله طولی مناسب و توجه به جلو توصیه همیشگی ما به رانندگان است.