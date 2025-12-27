  1. استانها
برخورد پراید و پژو در محور سمنان- اعلا؛ پراید در آتش سوخت

سمنان-رئیس آتشنشانی سمنان از وقوع تصادف میان یک خودروی پراید و پژو در محور سمنان به سمت روستای اعلاء خبر داد وگفت:در این حادثه خودروی پراید به طور کامل در آتش سوخت و دو سرنشین آن مصدوم شدند.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برخورد دو سواری پراید و پژو صبح شنبه در محور سمنان به روستای اعلا خبر داد و اظهار داشت: در پی این حادثه پنج آتش نشان از ایستگاه شماره پنج سمنان اعزام شدند.

وی با تاکید بر اینکه بر اثر شدت این برخورد پراید در آتش سوخت، افزود: آتش نشان‌ها بلافاصله با رعایت اصول ایمنی نسبت به اطفا حریق خودرو اقدام کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از مصدومیت دو سرنشین پراید خبر داد و اظهار داشت: پس از انجام اقدامات اولیه این افراد توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

صباغی تصریح کرد: عملیات اطفا حریق به سرعت انجام و مأموران آتش نشانی بعد از ایمن سازی و پاک سازی مسیر به پایگاه بازگشتند.

وی با اشاره به اینکه علت حادثه توسط پلیس راه بررسی می‌شود، افزود: در نهایت خستگی، عدم توجه به جلو و داشتن سرعت زیاد و عدم کنترل خودرو باعث ایجاد این حوادث تلخ می‌شوند که برای پیشگیری رانندگان را به رعایت نکات فوق دعوت می‌کنیم.

