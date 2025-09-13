امدادرسانی به ۴ حادثه در سمنان؛ ۵ نفر مصدوم شدند

علی صباغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روز جمعه آتش نشان‌ها به چهار عملیات ویژه در سطح شهر سمنان رسیدگی کردند، ابراز داشت: خوشبختانه در این حوادث فوتی گزارش داده نشده است.

وی با بیان اینکه طی این حوادث پنج نفر راهی مراکز درمانی شدند، افزود: دو مورد از این حوادث مربوط به حریق خودرو، یک مورد واژگونی سواری و یک مورد رها سازی یک قلاده شغال بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه واژگونی خودرو کیلومتر ۵۰ محور سمنان-دامغان به این سازمان گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله امدادگران اعزام و سه مصدوم محبوس حادثه با ابزار مخصوص رها سازی و به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

صباغی با بیان اینکه وقوع حریق خودرو سواری در حیاط منزل مسکونی خیابان دانشجو سمنان مأموران آتش نشانی را به محل حادثه کشاند، تصریح کرد: حریق مهار و متأسفانه دو سکنه این منزل مسکونی بر اثر شوک حادثه دچار گرفتگی قلبی شدند که به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی با بیان اینکه حریق پژو پارس در پارکینگ ساختمان مسکونی خیابان زکریا سمنان دیگر حادثه مهم بود، افزود: نیروها بلافاصله در محل حاضر و آتش سوزی کاملاً مهار و از بروز خسارت سنگین پیشگیری شد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه یک قلاده شغال در استخر کشاورزی بلوار فدک گرفتار شده بود، اضافه کرد: آتش نشان‌ها با رعایت موارد ایمنی شغال گرفتار را بدون هیچ آسیبی نجات داده و پس از سلامت آن را در زیستگاه خود رها سازی کردند.