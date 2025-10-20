  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

واژگونی پراید در مسکن مهر سمنان؛ ۵ نفر مصدوم شدند

سمنان- رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از وقوع واژگونی سواری پراید در مسکن مهر سمنان خبر داد و گفت: طی این حادثه پنج نفر مصدوم شدند.

علی صباغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حوالی ۷:۳۵ بامداد روز دوشنبه حادثه رانندگی واژگونی پراید در مسکن مهر سمنان به وقوع پیوست، ابراز داشت: بلافاصله تیمی از امدادگران ایستگاه شماره پنج آتش نشانی سمنان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه حادثه مصدومیت پنج نفر را در پی داشته است، افزود: این افراد داخل خودرو گرفتار بودند که عملیات رها سازی برای آنها به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه مصدومان بعد از رها سازی تحویل عوامل عوامل اورژانس شدند، ابراز داشت: توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی می‌توانست از این پیشامد پیشگیری و به سلامت مقصد برسند.

