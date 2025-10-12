تردد بیش از ۷۰۰۰ دستگاه خودروی ترانزیتی از مرز سرو در ارومیه

بابک شیوخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه نخست امسال بیش از ۷ هزار دستگاه خودروی ترانزیتی از مرز سرو تردد کرده اند که از این تعداد سه هزار و ۲۳۰ دستگاه با رشد ۳.۲ درصدی ترانزیت خروجی بوده است.

وی از رشد ۵۲.۹ درصدی تردد خودروی ترانزیتی ورودی از پایانه مرز سرو خبر داد و گفت: در این مدت ۴ هزار و ۶۵۶ خودروی ترانزیتی از مرز سرو وارد کشور شده است.

شیوخی مجموع تردد ناوگان باری در این مرز در نیمه نخست سال جاری را ۲۳ هزار ۶۲۶ دستگاه خودرو عنوان کرد و افزود: در این مدت ۸ هزار و ۴۷۹ کامیون صادراتی از این مرز خارج و ۷ هزار و ۲۶۱ دستگاه کامیون وارداتی از مرز سرو وارد کشور شده است.

مدیر پایانه مرز سرو در ارومیه همچنین از تردد ۷۰۱ هزار و ۶۵۳ مسافر طی نیمه نخست امسال از مرز سرو خبر داد و گفت: این تعداد مسافر به وسیله ۵ هزار و ۹۰۰ دستگاه ناوگان مسافری از مرز تردد کرده اند که تعداد تردد مسافر ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

آذربایجان غربی نزدیک هزارکیلومتر مرز مشترک با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق دارد.