۳ میلیون مسافر از پایانه های مرزی آذربایجان غربی تردد کرده اند

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نیمه نخست امسال سه میلیون مسافر از مرزهای ۵ گانه استان تردد کردهاند، افزود: این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال یک درصد رشد نشان میدهد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی گفت: این تعداد مسافر توسط بیش از ۶ هزار دستگاه ناوگان مسافری از مرزهای استان تردد کردهاند.
وی مجموع تردد خودروهای ترانزیتی از پایانه مرزی استان را بیش از ۹۱ هزار دستگاه خودرو عنوان و اضافه کرد: در این مدت ۲۰۳ هزار و ۲۰۴ دستگاه ناوگان باری از مرزهای استان تردد کرد ه اند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت مرزهای این استان در رشد اقتصادی کشور گفت: مرزهای آذربایجانغربی یک فرصت بیبدیل برای تحقق توسعه پایدار، افزایش مبادلات تجاری و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی به شمار میروند.
فاز نخست طرح جامع مطالعاتی پایانه مرزی بازرگان به اتمام رسید
شکری ادامه داد: مرزهای آذربایجانغربی دارای مزیتهای متعدد و یک فرصت ارزشمند برای توسعه پایدار استان هستند، این استان به دلیل داشتن مرزهای رسمی با اتحادیه اروپا و منطقه قفقاز، یکی از مهمترین بنادر خشک کشور محسوب میشود و باید از این ظرفیت برای رشد اقتصادی، افزایش تبادلات مرزی و گسترش همکاریهای بینالمللی استفاده کرد.
وی با اشاره به لزوم اجرای صحیح مصوبات در حوزه مرزها افزود: در حال حاضر، فاز نخست طرح جامع مطالعاتی پایانه مرزی بازرگان به اتمام رسیده و فاز دوم باید با سرعت در دستور کار قرار گیرد.
شکری همچنین با اشاره به برگزاری همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری (ای نوا) در آذربایجانغربی، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای حوزه راهداری دانست و گفت: جذب سرمایهگذاران در بخشهای مختلف از جمله مجتمعهای خدماتی بینراهی، توسعه راهها و ایجاد پارکهای لجستیک، از جمله اولویتهای ادارهکل است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در پایان خاطرنشان کرد: با ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری، حمایت از بخش خصوصی و توسعه زیرساختهای لازم، میتوان زمینه حضور مؤثر سرمایهگذاران را در بخش راهداری و حملونقل جادهای استان فراهم ساخت و گامی مؤثر در جهت شکوفایی اقتصادی آذربایجانغربی برداشت.
