۲ میلیون مسافر توسط ناوگان مسافری جاده ای آذربایجان غربی جابجا شده اند

شمس الدین صدیق نیا، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ۶ ماهه نخست سالجاری نزدیک به دو میلیون مسافر توسط ۳ هزار دستگاه ناوگان مسافری جاده‌ای استان اعم از اتوبوس، مینی بوس و سواری جابجا شدند.

وی با اشاره به افزایش ۴ درصدی تعداد ناوگان مسافربری استان در سال جاری تصریح کرد: تردد ناوگان مسافربری استان در این بازه زمانی به ۲۲۹ هزار و ۵۶۶ تردد رسید.

صدیق نیا بااشاره به اینکه در حال حاضر سه هزار و ۲۳۴ اننده مسافربری در استان فعالیت دارند، اظهار کرد: تعداد رانندگان مسافربری فعال در استان در این مدت زمان نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۷ درصد افزایش یافته است.

رئیس اداره مسافراداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی بااشاره به نقش مهم شرکت‌های داخلی مسافر در تأمین رفاه و امنیت مسافران و ایجاد سفر راحت و ایمن در سطح استان یادآور شد: در سطح استان، ۱۳۹ شرکت داخلی در زمینه حمل‌ونقل مسافری فعال هستند که شامل ۹۱ شرکت، ۱۹ مؤسسه و ۲۹ شعبه است.