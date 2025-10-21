۲۹۰ هزار مترمکعب از بندهای آبخیزداری لایروبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین عالمی گفت: در شش ماهه نخست سالجاری لایروبی و رسوب برداری بندهای تغذیه مصنوعی عباس آباد مهریز، بهادران یک و دو، بند تغدیه مصنوعی و سیل بند شماره ۳ دم هفت اردکان با حجم بیش از ۲۹۰ هزار متر مکعب به پایان رسیده است.

وی افزود: این عملیات لایروبی با هزینه بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان انجام شده و هدف از آن افزایش حجم مخزن به منظور کنترل سیلاب و افزایش نفوذ آب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی بوده است.

عالمی در پایان ابراز کرد: عملیات لایروبی و مرمت و نگهداری سایر بندهای استان در ادامه سال در دستور کار قرار دارد.