۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

۲۹۰ هزار مترمکعب از بندهای آبخیزداری لایروبی شد

یزد- معاون طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه ای یزد از لایروبی و رسوب برداری بیش از ۲۹۰ هزار متر مکعب رسوبات از مخزن بندهای تغذیه مصنوعی استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین عالمی گفت: در شش ماهه نخست سالجاری لایروبی و رسوب برداری بندهای تغذیه مصنوعی عباس آباد مهریز، بهادران یک و دو، بند تغدیه مصنوعی و سیل بند شماره ۳ دم هفت اردکان با حجم بیش از ۲۹۰ هزار متر مکعب به پایان رسیده است.

وی افزود: این عملیات لایروبی با هزینه بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان انجام شده و هدف از آن افزایش حجم مخزن به منظور کنترل سیلاب و افزایش نفوذ آب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی بوده است.

عالمی در پایان ابراز کرد: عملیات لایروبی و مرمت و نگهداری سایر بندهای استان در ادامه سال در دستور کار قرار دارد.

