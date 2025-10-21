  1. استانها
شهر جدید امیرکبیر ظرفیت تأمین آب برای جمعیت ۴۰ هزار نفر را دارد

اراک- مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران گفت: شهر جدید امیرکبیر اکنون با کمبود آب مواجه نیست و ظرفیت تأمین آب آن برای جمعیت ۴۰ هزار نفر تضمین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری تفرشی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی و مدیران کل ستادی و اجرایی مرتبط با اصحاب رسانه اظهار کرد: میزان آب موجود، نیاز این شهر را برای حداقل ۲۰ سال آینده پوشش خواهد داد و شهروندان می‌توانند با اطمینان نسبت به سرمایه‌گذاری و زندگی در این منطقه اقدام کنند.

حیدری تفرشی تصریح کرد: از خردادماه سال جاری با پشتیبانی استاندار مرکزی و معاونت عمرانی، پروژه‌های زیرساختی شهر آغاز و اختلال‌های اولیه در آنتن‌دهی موبایل و تماس‌های اضطراری به‌طور کامل برطرف شد.

وی ادامه داد: شهر جدید امیرکبیر در حال حاضر با کمبود آب مواجه نیست و ظرفیت تأمین آب آن برای جمعیت ۴۰ هزار نفر تضمین شده است.

حیدری‌تفرشی تاکید کرد: کلینیک و درمانگاه شهر با ۱۰۰۰ متر مربع زیربنا و ۵ سوئیت تحویل شبکه بهداشت شد و اورژانس آن تا ۲۰ آبان با کادر درمانی فعال خواهد شد.

وی افزود: زمین‌های شهر با قیمت ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال هر متر مربع عرضه می‌شود و فرصت‌های اشتغال صنفی و خدماتی برای جوانان فراهم است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران با اشاره به واگذاری واحدهای مسکونی در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن گفت: فرآیند واگذاری زمین‌ها بدون تمایز صنفی و بر اساس ضوابط قانونی انجام می‌شود و از ۳۰۰ قطعه واگذار شده، تنها ۱۳ قطعه به خبرنگاران دارای فرم ج سبز اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: با وجود ۸ هزار متقاضی فعال، معرفی گروه‌هایی مانند بازنشستگان نیروهای مسلح و رزمندگان دفاع مقدس تنها طبق ضوابط قانونی و بدون تمایز صنفی انجام می‌شود.

