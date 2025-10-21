به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در بیست و نهمین آئین بزرگداشت روز ملی صادرات ضمن تبریک این روز به صادرکنندگان کشور، با بیان اینکه صادرکنندگان موتور اعتدال و توسعه اقتصادی هستند، اظهار کرد: اگر به تاریخ بنگریم، درمی‌یابیم که ایران همواره نقش برجسته‌ای در تجارت جهانی داشته است، چرا که در مسیر تاریخی جاده ابریشم قرار داشت. از این مسیر، بازرگانان ایرانی نه تنها کالا، بلکه فرهنگ و آئین خود را نیز به سایر نقاط جهان صادر می‌کردند.

وی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه صادرات افزود: در دولت کنونی تلاش کرده‌ایم روندی مثبت در صادرات کشور ایجاد کنیم. خوشبختانه در حال حاضر ۸۷ درصد از کالاهای ایرانی بدون تعرفه به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر می‌شوند که دستاورد مهمی است و می‌تواند به رشد اقتصادی ما کمک کند. همچنین در تعامل با کشورهایی همچون پاکستان نیز تعرفه‌های تجاری در حال کاهش و در برخی موارد نزدیک به صفر است که گامی مثبت در جهت گسترش مبادلات محسوب می‌شود.

وزیر صمت با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز ایران خاطرنشان کرد: ایران ظرفیت تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه را دارد و دولت با جدیت این هدف را دنبال می‌کند. ما بر این باوریم که اقتصاد کشور باید جهشی رشد کند و تحقق این هدف در گرو رفع موانع و چالش‌های موجود است. خوشبختانه وضعیت همکاری ما با کشورهای اوراسیا نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و امیدواریم امسال نیز شاهد رشد بیشتری در صادرات باشیم. یکی از بخش‌های مهم و دارای ظرفیت بالا نیز صادرات خدمات فنی و مهندسی است که توجه ویژه‌ای به آن داریم.

اتابک تصریح کرد: مسیر آینده صادرات کشور باید به سمت «صادرات ارزش‌محور» هدایت شود؛ به این معنا که ارزش ارزی و وزنی صادرات به یکدیگر نزدیک شود تا ارزآوری پایدار تحقق یابد. برای دستیابی به این هدف، لازم است ساختارهای موجود در حوزه تجارت خارجی متحول شوند. در وزارت صمت تفاهم‌نامه‌های متعددی منعقد شده است، اما تأکید دولت بر آن است که صرفاً امضای تفاهم‌نامه کافی نیست، بلکه باید موانع اجرایی برطرف شود تا این توافق‌ها به نتایج ملموس منجر شوند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه صادرات گفت: رایزنان بازرگانی نباید صرفاً از میان کارکنان دولتی انتخاب شوند، بلکه لازم است از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اتاق‌های مشترک بازرگانی استفاده کنیم تا بتوانیم بازارهای هدف را شناسایی و تقویت کنیم. حضور فعال بخش خصوصی در عرصه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی کمک کند.

وزیر صمت در پایان از برنامه وزارتخانه برای تدوین «اطلس صادرات ایران» خبر داد و افزود: به پیشنهاد رئیس‌جمهور، لازم است اطلس جامعی از ظرفیت‌ها و بازارهای صادراتی کشور تهیه شود تا صادرکنندگان بدانند چه کالاهایی را می‌توان در کدام بازارها عرضه کرد. این طرح، با مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند به شکل چشمگیری به توسعه صادرات کشور کمک کند.