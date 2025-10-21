به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین روحانینژاد، رئیس هیئتمدیره و نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، بعد از ظهر سهشنبه وارد استان کرمانشاه شد و در بدو ورود مورد استقبال منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران استانی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، قرار است در جریان این سفر، چندین طرح عمرانی و خدماتی مرتبط با حوزه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح کرمانشاه توسط حجتالاسلام روحانینژاد افتتاح و مورد بازدید قرار گیرد.
گفتنی است این سفر در راستای بررسی روند اجرای طرحهای مسکن روستایی و ارزیابی عملکرد بنیاد مسکن در مناطق مختلف استان انجام میشود.
نظر شما