۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

ورود نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن کشور به کرمانشاه

کرمانشاه - حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، رئیس هیئت‌مدیره و نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، بعد از ظهر سه‌شنبه با استقبال استاندار کرمانشاه وارد این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، رئیس هیئت‌مدیره و نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، بعد از ظهر سه‌شنبه وارد استان کرمانشاه شد و در بدو ورود مورد استقبال منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران استانی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، قرار است در جریان این سفر، چندین طرح عمرانی و خدماتی مرتبط با حوزه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح کرمانشاه توسط حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد افتتاح و مورد بازدید قرار گیرد.

گفتنی است این سفر در راستای بررسی روند اجرای طرح‌های مسکن روستایی و ارزیابی عملکرد بنیاد مسکن در مناطق مختلف استان انجام می‌شود.

