۵۰ درصد واحدهای نهضت ملی مسکن کشور توسط بنیاد مسکن در حال ساخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین روحانینژاد در دیدار با سید محسن صادقی استاندار زنجان با اشاره به طرح واگذاری زمین ۹۹ ساله به اقشار روستایی، افزود: بنیاد مسکن برای احداث واحدهای مسکونی روستایی زمین و تسهیلاتی در نظر گرفته است تا روستاییان بتوانند صاحبخانه شوند که این واحدها به غیر از تفاهمنامههای مربوط به مسکن محرومان در حال اجراست.
روحانینژاد افزود: بنیاد مسکن با داشتن حدود ۱۳ هزار نیروی انسانی حتی یک ریال از بودجه عمومی کشور استفاده نکرده و تمامی امکانات خود را از منابع اختصاصی تأمین میکند.
رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: با این حال، حمایت و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی میتواند موجب افزایش توان این بنیاد در خدمترسانی به مردم شود.
وی با اشاره به تمرکز این نهاد انقلابی در چند محور اساسی، اضافه کرد: عمران و آبادانی روستاها، بازسازی مناطق آسیب دیده، تولید مصالح ارزان قیمت برای اجرای طرحهای عمرانی، کمک به طرح نهضت ملی مسکن و همچنین توجه ویژه به مسکن محرومان به عنوان مهمترین اولویتهای بنیاد مسکن شناخته شده است.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تأکیدات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص فعالیتهای بنیاد مسکن اشاره کرد و گفت: ایشان دو ماموریت اصلی برای بنیاد مسکن تعریف کرده اند که نخست بازسازی سریع مناطق آسیبدیده از بلایای طبیعی و دوم، توجه ویژه به مسکن محرومان است که خوشبختانه در مدیریت جدید بنیاد، به این دو موضوع به صورت ویژه و جدی پرداخته میشود.
وی اظهار داشت: نخستین محور فعالیت بنیاد، توسعه جدی و هدفمند در حوزه عمران روستایی بوده که در این راستا، روستاها در سراسر کشور باید هم از نظر وضعیت عمومی و هم از نظر خدمات بنیاد مسکن به سطحی مطلوب و متوازن برسند که خوشبختانه استان زنجان در این زمینه گامهای اساسی برداشته است.
روحانینژاد با اشاره به وضعیت استان زنجان در این حوزه، افزود: بر اساس گزارشهای اعلام شده شاخصهای عمران روستایی در استان زنجان حدود ۱۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده که نشان از عملکرد موفق بنیاد مسکن است.
وی همچنین با ابراز خرسندی از اینکه ۳۲ درصد جمعیت استان زنجان در روستاها سکونت دارند، گفت: این آمار قابل قبول است، چراکه در بسیاری از استانها شاهد مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها به دلیل نبود امکانات هستیم.
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: یکی دیگر از اولویتهای بنیاد مسکن، کمک به دولت در اجرای طرحهای مسکن ملی است.
وی اضافه کرد: طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که از دولت دوازدهم آغاز شده و در دولت سیزدهم نیز تداوم یافته، با جدیت در حال پیگیری است.
روحانینژاد ادامه داد: در این راستا یک هزار و ۸۹۳ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به شیوه بنیاد ساخت و گروه ساخت در استان زنجان در حال اجراست.
وی با بیان اینکه زنجان از استانهای پیشتاز در ساخت مسکن محرومان است، اظهار داشت: سهم این استان در حوزه مسکن محرومان بیشتر از آن چیزی است که اعلام شده و از مجموع ۵۰ هزار واحدی که در سطح کشور برای محرومان در نظر گرفته شده، سهم قابل توجهی به استان زنجان اختصاص یافته است.
