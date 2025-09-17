به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین روحانینژاد در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به نقش کلیدی بنیاد مسکن در تامین مسکن محرومان و بازسازی منازل پس از بلایای طبیعی، افزود: بنیاد مسکن ماموریتی ذاتی دارد تا سرپناه مناسب برای اقشار کمدرآمد فراهم کند و در زمان وقوع حوادث طبیعی، جزو نخستین دستگاههایی است که وارد عمل میشود.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، ضمن تاکید بر اهمیت مشارکت مردمی، گفت: موفقیت بنیاد مسکن در پروژههای مسکن محرومان مرهون حضور فعال مردم در مراحل مختلف ساخت و نظارت بر کیفیت کار است.
وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری دستگاههای مختلف و حمایت مردم، هیچ خانواده محرومی بدون سرپناه مناسب نماند و برنامههای بنیاد با جدیت و سرعت ادامه یابد.
روحانینژاد درباره سیاستهای حمایتی گفت: دولت و بنیاد مسکن در زمینه تأمین زمین مناسب برای ساخت واحدهای مسکونی محرومان همکاری تنگاتنگی دارند و وام ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ بهره پنج درصد، تنفس سه ساله و بازپرداخت ۲۰ ساله برای متقاضیان پیشبینی شده است.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: در سفر اخیر به استان زنجان، روند پیشرفت پروژهها را به دقت بررسی کرده و از نزدیک در جریان فعالیتهای انجام شده قرار گرفته ام.
وی، با اشاره به عملکرد استان زنجان، گفت: این استان توانسته با نوسازی حدود ۶۴ درصد از واحدهای مسکن روستایی خود، بالاتر از میانگین کشوری که ۵۷ درصد است، عمل کند.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، ادامه داد: در استان زنجان، ساخت یک هزار و ۳۵۰ واحد مسکونی محرومان در دست اجراست که بخشی از آنها در آینده نزدیک به بهرهبرداری میرسد.
وی همچنین تأکید کرد: اقدامات بنیاد مسکن در نوسازی و مقاومسازی مسکن روستایی به شکل جدی دنبال میشود.
زنجان پیشتاز در تامین مسکن محرومان و روستاییان
نماینده ولی فقیه در استان زنجان نیز در این دیدار با تاکید بر پیشرفتهای استان در حوزه مسکن محرومان و روستاییان، گفت: تعامل مطلوب میان دستگاههای اجرایی استان، زنجان را به یکی از استانهای پیشتاز در این حوزه تبدیل کرده است.
حجت الاسلام سید مصطفی حسینی با اشاره به اهمیت تامین مسکن برای اقشار ضعیف و کمبرخوردار جامعه، گفت: یکی از اولویتهای جدی در استان زنجان، موضوع مسکن محرومین شهری و همچنین مسکن روستایی است که خوشبختانه با همت دستگاههای مربوطه، اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفت.
وی با بیان اینکه استان زنجان در اجرای طرحهای تامین مسکن برای محرومان از استانهای موفق کشور به شمار میرود، گفت: همکاری تنگاتنگی میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارهکل راه و شهرسازی، کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی شکل گرفته که نتیجه آن، آغاز پروژههای متعدد در سطح استان است.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان در ادامه به طرح جدید مسکن محرومان اشاره کرد و افزود: این طرح با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و استفاده از ظرفیتهای سازمان ملی زمین و مسکن آغاز شده است.
وی اظهار داشت: در استان زنجان نیز زمین مناسب برای این طرح تامین و هدفگذاری شده تا با استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی، زمینه تأمین مسکن برای معلولان، ایتام و خانوادههای تحت پوشش فراهم شود.
حسینی با انتقاد از ناکارآمدی برخی طرحهای گذشته مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در پوشش دهی دهکهای پایین جامعه، گفت: بسیاری از افراد واجد شرایط به دلیل سختگیریهای امتیازدهی و نداشتن توان مالی برای پرداخت اولیه از این طرحها محروم شدند و پس از چند سال همچنان مستأجر باقی ماندند.
حسینی وضعیت مسکن در روستاها را مناسب عنوان کرد و گفت: بنیاد مسکن در روستاها متولی مستقیم است و زمین رایگان ۹۹ ساله در اختیار دارد که در سال گذشته حدود ۱۵ هزار واحد برای خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد ساخته شده است و امسال نیز با بودجه اختصاصیافته، انتظار میرود این روند تقویت شود.
