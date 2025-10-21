به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر سه شنبه در جمع اقشار مختلف مردم در دانشگاه ایلام اظهار کرد با تأکید بر جایگاه معنوی و انسانی استان گفت: استان ایلام همواره دژ مستحکم انقلاب اسلامی در برابر دشمنان بوده و از سرمایه بزرگ انسانی، مردمی مؤمن، شجاع و دلسوز برخوردار است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای ضمن تجلیل از سه‌هزار شهید ایلام اظهار داشت: حضور در استان شهیدپرور ایلام و دیدار با اقشار مختلف مردم، خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران توفیقی بزرگ است. وی افزود خدا را سپاسگزارم که این فرصت فراهم شد تا در کنار مسئولان عالی قوه قضائیه در استان باشم و از نزدیک در جریان مسائل، نقدها و دغدغه‌های مردم قرار گیرم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشارکت گسترده حدود بیست نفر از مدیران و مقامات عالی دستگاه قضائی کشور در این سفر، گفت از پیش برنامه‌ریزی شد تا هر کدام از مسئولان قضائی در شهرستان‌های مختلف حضور یافته، با مردم گفت‌وگو و مطالبات را مستقیماً از زبان آنان بشنوند.

اژه‌ای اعلام کرد: رهیافت این سفر مردمی، رفع موانع، تسهیل امور و نظارت میدانی بر عملکرد واحدهای قضائی است.

وی با قدردانی از حضور نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان مجلس خبرگان، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم، تصریح کرد: در این سفر از ظرفیت‌های متعدد ایلام در حوزه نفت، گاز و گردشگری نیز بازدید خواهد شد تا زمینه ارائه خدمات بهتر و تصمیمات دقیق‌تر فراهم شود.

لزوم ورود به پیشگیری از آسیب‌ها و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی

اژه‌ای خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی در این استان با رویکرد مردمی عمل خواهد کرد، انتقادات و درد دل‌های مردم را می‌شنود و با اهتمام جدی برای حل مشکلات از مسیر قانون اقدام می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنرانی خود در جمع مردم و مسئولان ایلام، با تأکید بر ضرورت همدلی مدیران استان، گفت: خوشبختانه در ایلام همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها کاملاً مشهود است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: باید با همکاری و هم‌افزایی، هر مقدار که ممکن است از مشکلات کاسته شود؛ راهبرد قوه قضائیه بر پایه قاطعیت توأم با رعایت اخلاق اسلامی است، چرا که گاه لازم است با هدایت و کمک مشکلات را برطرف کرد و در مواردی نیز با قاطعیت و برخورد قانونی جلوی ناهنجاری‌ها را گرفت.

وی با اشاره به حضور رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان‌ها، گفت: هر اقدامی که بتوان در پیشگیری از آسیب‌ها و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی انجام داد، نباید با تأخیر یا تساهل همراه باشد. اگر مسئولی یا فردی در هر سطحی نسبت به قانون بی‌اعتنایی و دهن‌کجی نشان دهد، دستگاه قضائی موظف است بی‌درنگ ورود کند و استاندار، فرمانداران، و بخشداران نیز باید در این مسیر همکاری کامل داشته باشند.

اژه‌ای تصریح کرد: چنانچه دستگاهی، نهادی یا شخصی مرتکب تخلف شود، هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد در قوه قضائیه تلاش شده قضات و کارکنان دادگستری با رعایت اصول شرعی و روان‌شناسی اجتماعی، رفتار عادلانه و محترمانه با مردم داشته باشند؛ زیرا رفتار درست قضائی گاه از صدور حکم مهم‌تر است.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده‌های مرتبط با سودهای غیرواقعی و فعالیت‌های ناسالم اقتصادی، گفت: مردم باید هوشیار باشند؛ زیرا سودهای غیرمنطقی ماهیانه یا وعده‌های اغواگرانه برخی افراد نشانه فعالیت اقتصادی سالم نیست.

وی تأکید کرد در چنین مواردی قوه قضائیه با قاطعیت و شفافیت وارد عمل خواهد شد تا حقوق مردم حفظ شود.

هدف دستگاه قضائی صرفاً صدور حکم نیست

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت رسیدگی انسانی و واقع‌بینانه به وضعیت زندانیان مالی و افراد کم‌تمکن، گفت: هدف دستگاه قضائی صرفاً صدور حکم نیست، بلکه باید درک درستی از شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد داشت.

غلامحسین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: برخی افراد به دلایل مالی یا بدهی‌های کوچک راهی زندان می‌شوند، در حالی که جرم آنان از جنس کلاهبرداری یا سوءاستفاده عمدی نیست، بلکه ناتوانی واقعی در پرداخت بدهی است.

وی افزود اگر فرد توان مالی ندارد یا اموال قابل شناسایی ندارد، نباید با او همانند مجرم حرفه‌ای برخورد کرد؛ بلکه باید زمینه اصلاح، حمایت و بازگشت به جامعه را فراهم نمود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه مأمور به اجرای قانون است، اما در اجرای احکام باید روح عدالت و اخلاق اسلامی کاملاً رعایت شود. در پرونده‌های مالی، مهریه یا بدهی، دستگاه قضائی موظف است هم حق طلبکار را حفظ کند و هم با تدبیر از گرفتار شدن غیرمنصفانه بدهکاران جلوگیری کند.

اژه‌ای افزود: در استان ایلام و سراسر کشور تلاش می‌شود ازطریق شناسایی دقیق اموال، گفت‌وگو و همکاری با نهادهای مردمی و خیرین، افرادی که صرفاً به علت تنگدستی در بند هستند شناسایی و از طریق برنامه‌های بازپرداخت تدریجی یا اعطای فرصت قانونی آزاد شوند.

وی با اشاره به نقش نهادهای فرهنگی و آموزشی گفت: سازمان تبلیغات، روحانیون، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی باید در کنار دستگاه قضایی فعال‌تر عمل کنند و در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سهم جدی‌تری ایفا کنند.