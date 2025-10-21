به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، ماشین‌آلات کشاورزی (ماشین‌آلات کشاورزی و نهاده‌‎ها، تراکتور و تریلر، لجستیک، تجهیزات برداشت و پس از برداشت، کود، سمپاش و پخش‌کننده، قطعات یدکی، خنک‌کننده و ذخیره‌سازی سرد، پردازش و ذخیره‌سازی غلات)، باغبانی گلخانه‌ای (راه‌حل‌های باغبانی، ساخت گلخانه، روش‌های هیدروپونیک، آکواپونیک و ایروپونیک، چراغ‌های رشد، مدیریت گلخانه)، فناوری‌های آبیاری (سیستم‌های آبیاری سربار، آبیاری قطره‌ای، پمپ‌ها، انتقال آب، لوازم جانبی برای آبیاری)، پردازش اولیه (بسته‌بندی، تجهیزات مرتب‌سازی، پنل اتاق سرد، چاپ و لیبل‌گذاری، حمل‌ونقل کالاهای ویژه)، تولید گیاهی (کودها و مواد افزودنی، اصلاح نباتات، بذر، ماشین‌آلات و تجهیزات برای حفاظت از گیاهان، پرورش میوه و سبزیجات، محصولات ویژه)، تولید خوراک (سیلوها، ظروف و انبار خوراک، سیستم‌های آسیاب، اختلاط و اندازه‌گیری و افزودنی‌های خوراک، فناوری تغذیه برای دام و طیور)، پرورش حیوانات (اسکان حیوانات، پرورش دام و طیور، تولید و ذخیره‌سازی خوراک، دامپزشکی، فرآوری شیر و گوشت، فناوری‌های کشتار دام و طیور)، فناوری شیردوشی (تأسیسات شیردوشی، روش‌های شیردوشی اتوماتیک، ظروف شیر و تأسیسات خنک‌کننده، سیستم‌های نظافت و ضدعفونی تأسیسات شیردوشی)، محورهای اصلی این نمایشگاه را تشکیل می‌دهند.

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت کشاورزی ازبکستان (AgroExpo Uzbekistan ۲۰۲۵) از ۵ تا ۷ آذر ۱۴۰۴ در شهر تاشکند برگزار می‌شود.

صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور کمک به بین‌المللی‌شدن شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه صادرات آن‌ها، پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان را در این نمایشگاه برپا می‌کند.

شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی حضور در این پاویون تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ فرصت دارند برای ثبت‌نام به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس Ghazal.inif.ir مراجعه کنند.

یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان برای بازاریابی محصولات خود در بازارهای صادراتی، حمایت از اعزام هیأت‌های تجاری و فناوری ایرانی (شرکت‌های دانش‌بنیان) و پذیرش هیأت‌های تجاری و فناوری خارجی است.