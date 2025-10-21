به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ابراهیم مولابیگی در تشریح آخرین وضعیت اقدامات اکتشافی و زمین‌شناسی گفت: پیشرفت‌های چشمگیری در سرعت و حجم فعالیت‌های اکتشافی به ویژه در سال‌های اخیر رخ داده که منجر به تولید نقشه‌ها و داده‌هایی تقریباً هفت برابر بیشتر از سال‌های قبل شده است که از جمله آن می‌توان به تحویل ۳۷ گزارش برگه‌های ژئوشیمیایی طرح تحول پهنه‌های کردستان و مهاباد، شامل معرفی ۹۲۲ محدوده آنومالی به معاونت معدنی وزارت صمت و ایمیدرو اشاره کرد.

وی همچنین از پایان عملیات نمونه‌برداری ژئوشیمیایی و کانی‌های سنگین در ۳۵ برگه مربوط به پهنه‌های بردسکن، شرق بیرجند و تبریز با بیش از ۴۰ هزار نمونه خبر داد و افزود: کنترل ناهنجاری‌ها و آغاز تهیه گزارش‌های ژئوشیمیایی طرح تحول در پهنه‌های قم و یزد (۴۱ برگه، حدود ۲۵ هزار نمونه) نیز در جریان است که ۲۷ گزارش آن برای داوری به شورای ارزیابی ارسال شده است.

مولابیگی با اشاره به اجرای ده‌ها طرح اکتشافات ژئوفیزیک زمینی بیان کرد: این طرح‌ها با روش‌های مغناطیس‌سنجی، گرانش‌سنجی، مقاومت ویژه (GPR)، مگنتوتلوریک و بررسی آنومالی‌های ژئوفیزیک هوابرد (بردسکن و سقز) و شناسایی گسل‌های پنهان (کرج-قزوین) به منظور اکتشاف مواد معدنی، بررسی فرونشست و اکتشاف ید با برداشت بیش از ۱۰۰ هزار ایستگاه انجام می‌شود.

وی افزود: ۸۲ هزار کیلومتر خطی داده ژئوفیزیک هوابرد در پهنه بردسکن-کاشمر، جمع‌آوری و ۴۸ محدوده امیدبخش با پتانسیل آهن، سرب، روی، مس و طلا پردازش و مدل‌سازی شده است.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی از آغاز عملیات ژئوفیزیک هوابرد به روش مغناطیس و رادیومتری با رزولوشن بالا (فواصل ۲۵۰ متر و ارتفاع ۴۰ متر) در پهنه جیرفت-بحرآسمان خبر داد که در قالب ۱۶۰ هزار کیلومتر خطی انجام می‌شود. این عملیات که از اواخر سال ۱۴۰۳ آغاز شده، در حال حاضر به دلیل اورهال موتور بالگردها متوقف شده است.

وی درباره توسعه همکاری‌های خارجی و جذب سرمایه‌گذاری‌ها، گفت: این سازمان علاوه بر تهیه نقشه‌ها و اطلاعات، در پی جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی در حوزه فناوری‌های پیشرفته، انتقال دانش فنی و استفاده از تجهیزات مدرن برای اکتشافات معدنی است. با آماده‌سازی زیرساخت‌های پیشرفته داده‌های فضایی و ظرفیت‌های معدنی، سازمان زمین‌شناسی درصدد مشارکت در طرح‌های بین‌المللی است.