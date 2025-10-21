  1. استانها
  2. تهران
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

امامی: پرونده‌های قضائی انباشته شهریار کاهش ۴۰ درصدی داشته است

شهریار- رئیس دادگستری شهریار از کاهش ۴۰ درصدی پرونده‌های قضائی انباشته شده در این شهرستان طی دو سال و نیم گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امامی ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران با اشاره به موقعیت خاص شهریار گفت: نزدیکی به تهران، مهاجرپذیری و ارزش املاک از عواملی هستند که بر حجم جرایم و پرونده‌های قضائی این شهرستان تأثیر گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه در ابتدای مسئولیتش بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ پرونده قضائی معوقه در دادگستری شهریار وجود داشت، افزود: با وجود زیرساخت‌های ضعیف، توانستیم نزدیک به ۴۰ درصد از پرونده‌ها را علاوه بر ورودی جدید مختومه کنیم.

رئیس دادگستری شهریار به آمار شش ماهه اول سال جاری اشاره کرد و گفت: «در این مدت ۴۲ هزار و ۳۷۶ پرونده جدید به دادگستری وارد شد که به معنای مراجعه حدود ۸۵ هزار نفر بوده است.

امامی از الکترونیکی شدن ۹۷ درصد ابلاغ‌های قضائی در شهریار خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۳۶۰ روز به ۹۰ روز کاهش یافته است.

وی به اقدامات انجام شده برای بهبود فضای فیزیکی اشاره کرد و گفت: احداث ساختمان جدید برای اجرای احکام کیفری و ساماندهی سیستم گرمایشی ساختمان دادگستری از جمله این اقدامات بوده که با همکاری شهرداری اندیشه محقق شد.

رئیس دادگستری شهریار در پایان با تقدیر از اصحاب رسانه، تأکید کرد: خدمات‌رسانی به مردم شهریار در حد شأن این شهرستان نیست و رفع مشکلات آن نیازمند عزم همگانی و بسیج امکانات است.

    • حسینی ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      اغلب منع تعقیب ها یا برائت ها بدون در نظر گرفتن دقیق محتویات پرونده و بیشتر برای آمار و با ایرادات شکلی است

