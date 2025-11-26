تکذیب خبر قتل وکیل در مقابل ساختمان دادگستری

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم امامی، رئیس دادگستری شهرستان شهریار، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر وقوع قتل یک وکیل در مقابل ساختمان دادگستری این شهرستان، ضمن تکذیب کامل این خبر اعلام کرد: هیچ‌گونه قتلی در شهرستان شهریار به وقوع نپیوسته است.



وی افزود: ضمن بررسی کامل و با همکاری ضابطین و خصوصاً پلیس تخصصی امنیت در این شهرستان، ادعای مطرح‌شده درباره وقوع قتل وکیل در مقابل دادگستری شهریار، یا حتی در سطح شهرستان شهریار، به‌کلی نادرست و فاقد هرگونه صحت است.



امامی در ادامه با تأکید بر ضرورت دقت رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در انتشار اخبار، تصریح کرد: با عوامل و منتشرکنندگان این خبر کذب، مطابق قانون برخورد قانونی لازم از سوی دستگاه قضائی صورت خواهد گرفت.



رئیس دادگستری شهریار خاطرنشان کرد: انتشار اخبار نادرست موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود و انتظار می‌رود رسانه‌ها پیش از بازنشر هر خبر، صحت آن را از منابع رسمی پیگیری کنند.