امامی:پیگیری مطالبات ۳ هزار ملک شهرک مهستان دردستور کار دستگاه قضا است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امامی،شامگاه یکشنبه، در جلسه رسیدگی به وضعیت شهرک مسکونی مهستان شهر باغستان شهریار که با حضور جمع زیادی از مالکان و ساکنان در سالن همایش شهید بهشتی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: پیگیری حقوقی و قضایی برای احقاق حقوق سه هزار مالک شهرک مسکونی مهستان بهصورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
امامی در ادامه گفت: پیگیری مطالبات قانونی ساکنان و خریداران این شهرک از مهمترین اولویتهای دستگاه قضا در شهرستان شهریار است.
رئیس دادگستری شهریار در ادامه با تشریح جزئیات آخرین اقدامات حقوقی و قضایی صورتگرفته در خصوص این پرونده افزود: دستگاه قضایی با جدیت در حال پیگیری تأمین حقوق و مطالبات قانونی ساکنان شهرک مهستان است و روند رسیدگی به مشکلات این مجموعه در دستور کار قرار دارد.
امامی با اشاره به مشکلات موجود در این شهرک، گفت: بلاتکلیف بودن اسناد مالکیت، نبود انشعابات آب، برق و گاز و همچنین مسائل مرتبط با خدمات شهری از جمله مهمترین مطالبات خریداران و ساکنان شهرک مهستان در منطقه سعیدآباد شهریار است که رسیدگی به آنها با همکاری دستگاههای ذیربط دنبال میشود.
