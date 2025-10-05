  1. استانها
  2. تهران
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰

امامی:پیگیری مطالبات ۳ هزار ملک شهرک مهستان دردستور کار دستگاه قضا است

امامی:پیگیری مطالبات ۳ هزار ملک شهرک مهستان دردستور کار دستگاه قضا است

شهریار- رئیس دادگستری شهریار گفت: پیگیری حقوقی و قضایی برای احقاق حقوق سه هزار مالک شهرک مسکونی مهستان به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امامی،شامگاه یکشنبه، در جلسه رسیدگی به وضعیت شهرک مسکونی مهستان شهر باغستان شهریار که با حضور جمع زیادی از مالکان و ساکنان در سالن همایش شهید بهشتی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: پیگیری حقوقی و قضایی برای احقاق حقوق سه هزار مالک شهرک مسکونی مهستان به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

امامی در ادامه گفت: پیگیری مطالبات قانونی ساکنان و خریداران این شهرک از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضا در شهرستان شهریار است.

رئیس دادگستری شهریار در ادامه با تشریح جزئیات آخرین اقدامات حقوقی و قضایی صورت‌گرفته در خصوص این پرونده افزود: دستگاه قضایی با جدیت در حال پیگیری تأمین حقوق و مطالبات قانونی ساکنان شهرک مهستان است و روند رسیدگی به مشکلات این مجموعه در دستور کار قرار دارد.

امامی با اشاره به مشکلات موجود در این شهرک، گفت: بلاتکلیف بودن اسناد مالکیت، نبود انشعابات آب، برق و گاز و همچنین مسائل مرتبط با خدمات شهری از جمله مهم‌ترین مطالبات خریداران و ساکنان شهرک مهستان در منطقه سعیدآباد شهریار است که رسیدگی به آن‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال می‌شود.

کد خبر 6612648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها