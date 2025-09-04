صدور احکام حبس و مصادره اموال برای شهردار و اعضای شورای شهر فردوسیه

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امامی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات شهردار وقت، سه عضو دوره ششم شورای شهر فردوسیه، یکی از کارکنان شهرداری، دهیار وقت روستای یوسف آباد صیرفی و سه متهم دیگر خبر داد و اعلام کرد که رأی نهایی پرونده صادر شده است.

رئیس دادگستری شهریار ضمن تأیید برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده متهمین، اعلام کرد: این افراد به اتهامات رشوه، ارتشاء، وساطت در ارتشاء و پولشویی تحت رسیدگی قرار گرفتند که پس از بررسی‌های قضایی در شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو به تصدی قاضی ناموران، احکام حبس طولانی‌مدت، شلاق، جزای نقدی و رد مال به نفع مودیان برای شهردار وقت، نایب رئیس و عضو شورای شهر، یکی از کارکنان شهرداری، دهیار وقت و سه متهم دیگر صادر شد.

وی افزود: علاوه بر موارد فوق، حکم مصادره و ضبط اموال ناشی از جرایم ارتشاء و پولشویی به نفع دولت نیز صادر شده است که این حکم قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

امامی در پایان تأکید کرد: پیشگیری از فساد و مقابله با فساد همیشه از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است و این مرجع هیچ گونه مماشاتی با مرتکبین چنین جرایمی نخواهد داشت.