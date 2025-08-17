توقیف ۱۴ هزار دستگاه پمپ آب قاچاق به ارزش هزار میلیارد در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف یک انبار بزرگ پمپ آب قاچاق به ارزش تقریبی هزار میلیارد ریال در باغستان شهریار خبر داد.

عزیزی اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر دپوی مقادیر زیادی از تجهیزات ساختمانی قاچاق در یکی از کارگاه‌های صنعتی واقع در منطقه باغستان شهرستان شهریار، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و مراقبت‌های شبانه‌روزی، موفق به شناسایی محل دپوی کالاهای قاچاق شده و پس از اخذ مجوزهای قضائی، با همکاری نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: در بازرسی از این کارگاه، تعداد ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه پمپ آب ساختمانی قاچاق با برچسب شرکت‌های چینی کشف شد که بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش تقریبی این محموله بالغ بر یک‌هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

عزیزی با بیان اینکه این کالاها فاقد هرگونه اسناد گمرکی و ثبت رسمی انبار بوده‌اند، گفت: در این عملیات، مالک کارگاه دستگیر و دو انبار محل نگهداری کالاها پلمب شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده متهم برای طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شهریار ارسال شده است.