طرح های نوآورانه در سیستان و بلوچستان حمایت مالی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست صبح چهارشنبه منصور بیجار با محمدصادق خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور، بر گسترش همکاری‌ها و حمایت مالی از طرح‌های فناورانه استان تأکید شد.

در این دیدار استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در ایده‌های نو و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: توسعه فناوری در استان زمانی پایدار می‌شود که منابع مالی هدفمند به سمت پروژه‌های بومی هدایت شود.

در این نشست مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری و صندوق نوآوری منعقد شود که به موجب آن بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به حساب صندوق واریز شده و با ضریب ۱.۵ برابر به طرح‌های فناورانه استان اختصاص یابد.

محمدصادق خیاطیان نیز با استقبال از این پیشنهاد اعلام کرد: صندوق آماده است تسهیلات ویژه‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های روستایی و پروژه‌های اشتغال‌زا در استان اختصاص دهد.