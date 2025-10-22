  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۷

طرح های نوآورانه در سیستان و بلوچستان حمایت مالی می شوند

طرح های نوآورانه در سیستان و بلوچستان حمایت مالی می شوند

زاهدان - در نشست استاندار سیستان وبلوچستان با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای منعقد شود که به موجب آن از طرح‌های فناورانه استان حمایت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست صبح چهارشنبه منصور بیجار با محمدصادق خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور، بر گسترش همکاری‌ها و حمایت مالی از طرح‌های فناورانه استان تأکید شد.

در این دیدار استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در ایده‌های نو و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: توسعه فناوری در استان زمانی پایدار می‌شود که منابع مالی هدفمند به سمت پروژه‌های بومی هدایت شود.

در این نشست مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری و صندوق نوآوری منعقد شود که به موجب آن بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به حساب صندوق واریز شده و با ضریب ۱.۵ برابر به طرح‌های فناورانه استان اختصاص یابد.

محمدصادق خیاطیان نیز با استقبال از این پیشنهاد اعلام کرد: صندوق آماده است تسهیلات ویژه‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های روستایی و پروژه‌های اشتغال‌زا در استان اختصاص دهد.

کد خبر 6630448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها