ورود بانک مرکزی به حوزه ساماندهی و ارزیابی حسابرسان معتمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، احمد قربانی معاون اداره ارزیابی مدیران و حسابرسان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک در راستای تکالیف قانونی محوله مطابق قانون بانک مرکزی در راستای ساماندهی و نظارت بر اشخاص تحت نظارت از جمله مؤسسات اعتباری اقدام به ریل گذاری و تدوین زیرساخت‌های نظارت بر مؤسسات اعتباری کرده است، گفت: یکی از مهمترین ارکان نظارت مؤثر بر اشخاص تحت نظارت، رتبه‌بندی و ساماندهی مؤسسات حسابرسی هستند که مسئولیت بررسی کیفیت و اظهارنظر پیرامون صورت‌های مالی و گزارشات مالی مؤسسات اعتباری را برعهده داشته و وظیفه خطیر اطمینان‌بخشی به صورت‌های مالی را عهده دار خواهند بود.



وی با اشاره به اینکه مؤسسات حسابرسی، صورت‌های مالی تهیه شده توسط مؤسسه اعتباری را در جهت انطباق با استانداردهای حسابداری و مقررات تدوین شده توسط نهاد ناظر بازار پول را مورد ارزیابی قرار داده و در این خصوص اظهارنظر می‌کنند، خاطرنشان کرد: نظارت و ساماندهی مؤسسات حسابرسی به عنوان یکی از پیش‌نیازهای نظارت مؤثر بر مؤسسات اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته که تدوین دستورالعمل «نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت تخصصی حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی مؤسسات اعتباری» گامی مؤثر در راستای رتبه‌بندی و ساماندهی مؤسسات اعتباری معتمد بانک مرکزی تلقی شده و چتر نظارتی بانک مرکزی در خصوص انتخاب حسابرسانی که مسئولیت خطیر رسیدگی به صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری به عنوان مهمترین ارکان نظام پولی کشور به عهده دارند را گسترش می‌دهد.

معاون اداره ارزیابی مدیران و حسابرسان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با اشاره به شاخص‌های انتخاب حسابرسان معتمد بانک مرکزی، گفت: شاخص‌های متعددی چون ابعاد مؤسسات حسابرس، سابقه عملکردی مؤسسات مذکور و حسن شهرت این مؤسسات مدنظر قرار گرفته و مؤسسات اعتباری موظفند پیش از انتخاب مؤسسه حسابرسی اقدام به اخذ تاییدیه از بانک مرکزی نمایند.



قربانی در ادامه افزود: بانک مرکزی حسب دستورالعمل مذکور و بررسی‌های تخصصی در کمیته مربوطه اقدام به بررسی مؤسسه حسابرسی و اخذ مصاحبه تخصصی از مؤسسه معرفی شده کرده و پس از موافقت این بانک با انتخاب حسابرس معرفی شده، فرآیند قانونی برگزاری مجامع مربوطه و انتخاب حسابرس توسط مؤسسه اعتباری صورت خواهد گرفت.



وی در پایان تصریح کرد: با توجه به گستره نهادهای پولی مشمول «اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی» دامنه ساماندهی و نظارت بر مؤسسات حسابرسی سایر اشخاص تحت نظارت از جمله شرکت‌های صرافی، لیزینگ (واسپاری) و… تسری پیدا کرده و تدوین دستورالعمل «نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت تخصصی حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی سایر اشخاص تحت نظارت» نیز در همین راستا در حال تدوین و در مراحل بررسی و تصویب توسط مراجع ذی صلاح قرار دارد.