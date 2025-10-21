سرهنگ صفاری: ۶۷ سامانه ثبت تخلف در محورهای گیلان فعال است

سرهنگ جاور صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آمار تصادفات و ترددهای جاده‌ای استان گیلان اظهار کرد: طی نیمه نخست امسال بیش از ۱۳ میلیون وسیله نقلیه وارد استان شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است همچنین خروج خودروها نیز با افزایش ۲۵ درصدی همراه بوده است.

رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه در مجموع ۲۶ میلیون تردد در جاده‌های استان به ثبت رسیده که ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد، از کاهش ۳ درصدی جانباختگان حوادث جاده‌ای خبر داد و گفت: این در حالی است که ۶۴ درصد جانباختگان مربوط به موتور سیکلت سواران و عابران پیاده هستند که نشان‌دهنده چالش‌های جدی در این حوزه است.

صفاری با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط موتور سیکلت سواران افزود: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد و توجه به مقررات رانندگی باید با جدیت رعایت شود تا شاهد کاهش حوادث و تلفات باشیم.

وی تصریح کرد: در ۳۹ درصد تصادفات عدم توجه به جلو علت اصلی بروز حادثه بوده که نیازمند همکاری بیشتر رانندگان برای حفظ ایمنی جاده‌ها است.

رئیس پلیس راه گیلان درباره استفاده از فناوری‌های کنترلی گفت: در حال حاضر ۶۷ سامانه ثبت تخلف در محورهای استان فعال است و نصب ۹ سامانه دیگر در سال جاری برنامه‌ریزی شده است تا به کنترل بهتر تخلفات کمک شود تخلفات حادثه‌ساز ۱۴ درصد از مجموع تخلفات اعمال شده را شامل می‌شود.

سرهنگ صفاری در پایان از رانندگان خواست تا با رعایت قوانین و پرهیز از رفتارهای پرخطر، در کاهش حوادث جاده‌ای مشارکت کنند.