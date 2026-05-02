سرهنگ جاور صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه این استان به عنوان یکی از مقاصد اصلی مسافر در کشور اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۱ میلیون دستگاه خودرو وارد استان گیلان شد. در ایام نوروز نیز بیشترین حجم انباشت و ماندگاری مسافر را در بین استان‌های کشور داشتیم و رتبه اول متعلق به گیلان بود.

وی با بیان اینکه استان‌های مازندران و گیلان همواره شاهد افزایش تردد و سفر هستند، افزود: در ایام نوروز کارنامه قابل قبولی در حوزه جانباختگان حوادث جاده داشتیم و خوشبختانه گره ترافیکی خاصی ایجاد نشد. با تدبیر استاندار، فرماندهی انتظامی و دیگر اعضای مؤثر ترافیک استان، برنامه‌ریزی مناسبی انجام شده بود.

سرهنگ صفاری با اشاره به برنامه‌ریزی برای سال ۱۴۰۵ در شهرستان‌های پرتصادف و قرمز استان گفت: امروز در شهرستان لنگرود جلسه ویژه شورای ترافیک با حضور فرماندار برگزار شد. این جلسات به‌طور مستمر برای شهرستان‌های قرمز دنبال می‌شود.

وی با اعلام آمار جانباختگان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، با وجود افزایش سفرها، حدود ۳ درصد کاهش جانباخته داشتیم. اما همچنان دو چالش اصلی استان، موتورسیکلت‌سواران هستند تقریباً ۶۸ درصد آمار جانباختگان جاده‌ای استان مربوط به موتورسیکلت‌سواران است. از آنان تقاضا دارم حتماً از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنند.

رئیس پلیس راه گیلان خطاب به راهداری استان گفت: انتظار داریم در سال ۱۴۰۵ برای محورهای ارتباطی استان فکری جدی شود. هر جا نقصی مؤثر در بروز تصادف باشد، به دستگاه‌های مسئول نقش تقصیر خواهیم داد و این را جدی دنبال می‌کنیم. این یکی از مطالبات هموطنان است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال جاری افزود: اقدامات سلبی و ایجابی را دنبال می‌کنیم. در حوزه آموزش موتورسیکلت‌سواران در روستاها برنامه‌ریزی کرده‌ایم. همچنین پیگیری رفع نواقص جاده و نصب دوربین‌های کنترل سرعت در دستور کار است. امیدواریم نسبت به سال قبل جهش داشته باشیم.

سرهنگ صفاری درباره وضعیت دوربین‌های نظارتی گفت: در حال حاضر حدود ۶۷ سامانه نظارتی در استان گیلان داریم. در اواخر سال ۱۴۰۴، ۸ سامانه جدید نصب شد، اما همچنان استان نیازمند نصب دوربین‌های هوشمند کنترل سرعت است. سال گذشته قرار بود چند سامانه نصب شود که فقط ۴ سامانه محقق گردید و مابقی باقی مانده است. امیدواریم در سال ۱۴۰۵ این موضوع دنبال شود.

وی در خصوص برخورد با رانندگان متخلف تأکید کرد: تخلفات حادثه‌ساز خط قرمز پلیس است لذا توقیف ساعتی خودروها را جدی دنبال خواهیم کرد. رانندگانی که دو تخلف همزمان داشته باشند، علاوه بر توقیف خودرو، مشمول ثبت نمرات منفی نیز می‌شوند. در فروردین ماه امسال بالغ بر ۳ هزار دستگاه خودروی حادثه‌ساز توقیف ساعتی شدند که بسیار اثربخش بوده است.

رئیس پلیس راه گیلان در پایان خاطرنشان کرد: در فروردین ماه تلفات جاده‌ای مهار شد و این روند را در اردیبهشت ماه نیز دنبال خواهیم کرد. رانندگان عزیز مثل همیشه همراهی دارند. اگر تخلفی صورت نگیرد، قطعاً تصادفی نخواهیم داشت. از همه هموطنان تقاضا داریم قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.