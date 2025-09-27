  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۸

کشف کالای قاچاق ۹۰ میلیاردی در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از کشف روغن موتور خارجی قاچاق و دستگیری ۲ نفر متهم در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی شامگاه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر اینکه در یکی از مراکز تولید و بسته بندی مواد شیمیایی مقادیر زیادی بشکه و کالن با مارک‌های خارجی رد و بدل می‌شود ماموران کلانتری ۲۵ کندرود بلافاصله به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران پس از حضور در محل مشاهده می‌کنند که بیش از ۳۰۰ بشکه بزرگ و ۱۰۰ کالن ۲۰ لیتری در یکی از سوله‌های اطراف دپو شده و تعدادی کارگر مشغول تخلیه هستند.

سرهنگ نعمتی گفت مأموران بلافاصله با بررسی موضوع متوجه می‌شوند که انواع روغن‌های خودرو را با مارک‌های تقلبی بسته بندی و به داخل کامیون‌ها منتقل که در محل پرونده و تحویل پلیس امنیت اقتصادی استان تحویل و ارزش ریالی کالاهای مکشوفه، بیش از نود میلیارد ریال برآورد شده است.

