کشف کالای قاچاق ۹۰ میلیاردی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی شامگاه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر اینکه در یکی از مراکز تولید و بسته بندی مواد شیمیایی مقادیر زیادی بشکه و کالن با مارکهای خارجی رد و بدل میشود ماموران کلانتری ۲۵ کندرود بلافاصله به محل اعزام شدند.
این مقام انتظامی افزود: ماموران پس از حضور در محل مشاهده میکنند که بیش از ۳۰۰ بشکه بزرگ و ۱۰۰ کالن ۲۰ لیتری در یکی از سولههای اطراف دپو شده و تعدادی کارگر مشغول تخلیه هستند.
سرهنگ نعمتی گفت مأموران بلافاصله با بررسی موضوع متوجه میشوند که انواع روغنهای خودرو را با مارکهای تقلبی بسته بندی و به داخل کامیونها منتقل که در محل پرونده و تحویل پلیس امنیت اقتصادی استان تحویل و ارزش ریالی کالاهای مکشوفه، بیش از نود میلیارد ریال برآورد شده است.
