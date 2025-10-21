  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۷

مقابله با گرد و غبار سراجه مستلزم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است

مقابله با گرد و غبار سراجه مستلزم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است

قم- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم مقابله با گرد و غبار سراجه را مستلزم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده مریم محمدی عصر سه شنبه در مراسم عملیات اجرایی یکی از بزرگترین طرح‌های ملی مهار گرد و غبار کشور در کانون بحرانی سراجه قم، با اشاره به روند تصویب برنامه مقابله با گرد و غبار در منطقه سراجه قم گفت: این طرح پس از برگزاری سلسله نشست‌های کارشناسی و بررسی‌های میدانی در سطوح ملی و استانی، در بیست و دومین جلسه ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت گرد و غبار کشور به تصویب نهایی رسیده است.

وی افزود: منطقه سراجه به عنوان بحرانی‌ترین کانون مولد گرد و غبار در استان قم در فاصله ۲۰ کیلومتری از کلان شهر قم قرار دارد و اجرای این طرح با هدف کنترل انتشار ریزگردها و کاهش آثار زیست‌محیطی آن در سطح استان و بخش وسیعی از مناطق مرکزی کشور دنبال می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم ادامه داد: اجرای عملیات در سطح ۵۲ هزار هکتار طراحی شده و این برنامه در چارچوب دوره‌ای چندساله بر اساس روش‌های تلفیقی مدیریتی و اجرایی دنبال خواهد شد.

محمدی تصریح کرد: تحقق موفقیت این عملیات مستلزم همکاری مستمر و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط است تا بتوان با رویکرد پیشگیری و بهره‌گیری از مدل‌های نوین مدیریتی به نتایج بلندمدت و پایدار دست یافت.

