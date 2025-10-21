کلید خوردن طرح ۵۲ هزار هکتاری مهار گرد و غبار در سراجه قم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو عصر سه شنبه در مراسم عملیات اجرایی یکی از بزرگترین طرحهای ملی مهار گرد و غبار کشور در کانون بحرانی سراجه قم، با اشاره به روند تصویب برنامه مقابله با گرد و غبار در منطقه سراجه قم گفت: این طرح پس از برگزاری سلسله نشستهای کارشناسی و بررسیهای میدانی در سطوح ملی و استانی، در بیست و دومین جلسه ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت گرد و غبار کشور به تصویب نهایی رسیده است.
استاندار قم با اشاره به تصویب این طرح در کارگروه ملی مقابله با گرد و غبار گفت: در گام نخست، اعتباری معادل ۴۰۰ میلیارد تومان برای شروع عملیات اجرایی آن تخصیص یافته است.
بهنامجو افزود: برآورد کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل طرح مقابله با گرد و غبار سراجه حدود پنج همت است و لازم است تمامی نهادها و ارگانهای مرتبط برای تسریع روند اجرایی مشارکت جدی داشته باشند.
وی ادامه داد: در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و حمایتی، دو هزار هکتار از اراضی این طرح به سازمان اوقاف و امور خیریه کشور واگذار شده تا بتوان در کنار اعتبارات دولتی، سرعت اجرای طرح را افزایش داد.
گفتنی است در این مراسم سه نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، معاون سازمان منابع طبیعی کشور و جمعی از مدیران استان حضور داشتند و بر اهمیت اجرای این پروژه به عنوان یکی از بزرگترین طرحهای زیستمحیطی کشور در مقابله با کانونهای فعال گرد و غبار تأکید کردند.
قم- عملیات اجرایی یکی از بزرگترین طرحهای ملی مهار گرد و غبار کشور در کانون بحرانی سراجه قم با مشارکت دستگاههای ملی و استانی و آغاز فاز نهالکاری در اراضی هدف آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو عصر سه شنبه در مراسم عملیات اجرایی یکی از بزرگترین طرحهای ملی مهار گرد و غبار کشور در کانون بحرانی سراجه قم، با اشاره به روند تصویب برنامه مقابله با گرد و غبار در منطقه سراجه قم گفت: این طرح پس از برگزاری سلسله نشستهای کارشناسی و بررسیهای میدانی در سطوح ملی و استانی، در بیست و دومین جلسه ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت گرد و غبار کشور به تصویب نهایی رسیده است.
نظر شما