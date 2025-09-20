به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روحالله آشوری ظهر شنبه در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی اظهار کرد: مرکزی سومین استان پرتردد کشور به شمار میرود و در پنج ماهه سال جاری ۲۳۹ نفر بر اثر حوادث رانندگی در محورهای استان جان خود را از دست دادهاند.
وی با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی تردد خودروها در جادههای استان مرکزی، افزود: در پنج ماهه امسال شمار جانباختگان تصادفات استان مرکزی ۶ درصد و تعداد حوادث فوتی برونشهری ۱۴ درصد افزایش یافته است.
سرهنگ آشوری تصریح کرد: در این بازه زمانی، تردد خودروهای سواری در جادههای استان مرکزی ۲۰ درصد و تردد وسایل نقلیه سنگین نیز ۳ درصد بیشتر از سال قبل ثبت شده است.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای تحلیلی، تلفات ناشی از حوادث رانندگی در شهرستانهای اراک، خنداب، محلات، آشتیان، دلیجان و فراهان روندی کاهشی داشته است.
رئیس پلیس راه استان مرکزی تاکید کرد: شهرستانهای کمیجان، تفرش، زرندیه و شازند با افزایش تلفات ناشی از رانندگی مواجه بوده و در شهرستان ساوه تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته مشاهده نمیشود.
وی افزود: برخورد قاطع با تخلفات حادثهساز در محورهای مواصلاتی این استان، اصلیترین اولویت پلیس راه برای کاهش حوادث رانندگی است.
