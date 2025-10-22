فریدالدین حجتالاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح «سلام» با هدف ارتقای سلامت اجتماعی و تمرکز حمایتها در سطح محلات اظهار کرد: محور اصلی اجرای طرح، خانواده و محله است و تلاش میشود با همافزایی ظرفیتهای مردمی و نهادهای محلی، مسیر دسترسی شهروندان به خدمات اجتماعی تسهیل شود.
وی افزود: برای اجرای پایلوت طرح، یک مدرسه در شهرک مدنی به عنوان پایگاه خدمات اجتماعی مناسبسازی شده و با بهرهگیری از امکانات محلی، امکان ارائه خدمات به گروههای مختلف جامعه فراهم گردیده است.
حجتالاسلامی خاطرنشان کرد: این مدرسه، خدمات اجتماعی متنوعی به گروههای سنی مختلف از کودکان تا سالمندان ارائه میشود و «مرکز مهر و گفتگو» نیز به طور ویژه خدمات تخصصی برای سالمندان را دنبال میکند.
مدیرکل بهزیستی استان همدان با اشاره به رویکرد مدیریت محلهمحور در این طرح گفت: شورای محله متشکل از نمایندگان ساکنان، وظیفه شناسایی نیازها، اولویتبندی خدمات و نظارت بر روند اجرای طرح را بر عهده دارد.
وی تشکیل تعاونیهای محلهمحور را یکی از محورهای مهم طرح دانست و گفت: این تعاونیها با همکاری گروههای همیار، زمینه ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی به خانوادههای محله را فراهم میکنند.
حجتالاسلامی عنوان کرد: در مدیریت محلهمحور، تصمیمسازیها بر اساس نیازسنجی میدانی و مشارکت مستقیم اهالی صورت میگیرد؛ این امر به پایداری و اثربخشی خدمات اجتماعی منجر خواهد شد.
وی با اشاره به آمادگی بهزیستی همدان برای همکاری بیندستگاهی در اجراییسازی طرح بیان کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، طرح «سلام» بهعنوان الگوی موفق اجتماعی قابل توسعه در سایر استانها خواهد بود.
