۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۹

پایلوت طرح خانواده‌محور «سلام» در شهرک مدنی همدان آغاز شد

همدان- مدیرکل بهزیستی استان همدان گفت: طرح «سلام» با هدف ارتقای سلامت اجتماعی و تمرکز حمایت‌ها در سطح محلات، از دهم مهرماه به صورت پایلوت در شهرک مدنی همدان آغاز شده است.

فریدالدین حجت‌الاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح «سلام» با هدف ارتقای سلامت اجتماعی و تمرکز حمایت‌ها در سطح محلات اظهار کرد: محور اصلی اجرای طرح، خانواده و محله است و تلاش می‌شود با هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و نهادهای محلی، مسیر دسترسی شهروندان به خدمات اجتماعی تسهیل شود.

وی افزود: برای اجرای پایلوت طرح، یک مدرسه در شهرک مدنی به عنوان پایگاه خدمات اجتماعی مناسب‌سازی شده و با بهره‌گیری از امکانات محلی، امکان ارائه خدمات به گروه‌های مختلف جامعه فراهم گردیده است.

حجت‌الاسلامی خاطرنشان کرد: این مدرسه، خدمات اجتماعی متنوعی به گروه‌های سنی مختلف از کودکان تا سالمندان ارائه می‌شود و «مرکز مهر و گفتگو» نیز به طور ویژه خدمات تخصصی برای سالمندان را دنبال می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با اشاره به رویکرد مدیریت محله‌محور در این طرح گفت: شورای محله متشکل از نمایندگان ساکنان، وظیفه شناسایی نیازها، اولویت‌بندی خدمات و نظارت بر روند اجرای طرح را بر عهده دارد.

وی تشکیل تعاونی‌های محله‌محور را یکی از محورهای مهم طرح دانست و گفت: این تعاونی‌ها با همکاری گروه‌های همیار، زمینه ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌های محله را فراهم می‌کنند.

حجت‌الاسلامی عنوان کرد: در مدیریت محله‌محور، تصمیم‌سازی‌ها بر اساس نیازسنجی میدانی و مشارکت مستقیم اهالی صورت می‌گیرد؛ این امر به پایداری و اثربخشی خدمات اجتماعی منجر خواهد شد.

وی با اشاره به آمادگی بهزیستی همدان برای همکاری بین‌دستگاهی در اجرایی‌سازی طرح بیان کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، طرح «سلام» به‌عنوان الگوی موفق اجتماعی قابل توسعه در سایر استان‌ها خواهد بود.

