به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی طرح سلام (سلامت اجتماعی محلهمحور) صبح امروز با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در مدرسه استثنایی بهشتی برگزار شد.
سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در مراسم رونمایی از طرح «سلام» با بیان اینکه دولتها طی تاریخ از دولت سیاسی به دولت خدمتگزار تحول یافتهاند، اظهار کرد: امروز به مرحلهای رسیدهایم که باید از بروکراسی فاصله بگیریم و با کوچکسازی دولت و توانمندسازی مردم در محلات، حکمرانی نوینی مبتنی بر مشارکت و شبکه اجتماعی شکل دهیم.
وی با اشاره به همکاری گسترده دستگاهها و نهادهای مختلف افزود: مدارس جعبه سیاه جامعهاند؛ دیروز جامعه از مدارس دیروز گذشت و فردای جامعه هم از مدارس امروز خواهد گذشت. امروز با الگوگیری از تجربه کشورهای مختلف، مدارس باید به کانون خدمات اجتماعی، آموزشی، توانمندسازی و نشاطآفرینی برای مردم تبدیل شوند.
حسینی با قدردانی از نقش وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، انجمن اولیا و مربیان، انجمنهای علمی و کارآفرینان در پیشبرد این طرح گفت: در قالب طرح سلام سه برنامه اصلی اجرا میشود که شامل توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در محلات، استعدادیابی و مهارتآموزی کودکان و جوانان، و ارائه خدمات سلامت، آموزش و نشاط به سالمندان است.
وی ادامه کرد: این طرح با محوریت تعاونیهای معلممحور و مشارکت نهادهای اجتماعی، ظرفیت مدارس را در ساعات غیرآموزشی در اختیار خدمات اجتماعی و رفاهی قرار میدهد تا بتوانیم الگوی دسترسپذیر، توانمندساز و اجتماعمحور حکمرانی اجتماعی را محقق کنیم.
رئیس بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه بیش از ۱۲۰ هزار تسهیلگر داوطلب و ۱۱ هزار گروه توانمند در این مسیر همراه خواهند بود، خاطرنشان کرد: با همافزایی مردم، معلمان و سازمانها، مدارس میتوانند به موتور محرک توسعه اجتماعی و فرهنگی محلات تبدیل شوند.
نظر شما